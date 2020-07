Arocena designado director de la Terminal de Contenedores

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

... SHARES

Tal cual lo adelantara TV Florida, el ex diputado José Andrés Arocena fue designado este martes como nuevo director de la Terminal de Contenedores, empresa de la cual el Estado es dueño del 20%.

Desde el año 2001 la empresa Katoen Natie es el concesionario de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo,Terminal Cuenca del Plata, empresa que opera en sociedad con la Administración Nacional de Puertos.

Katoen Natie es un grupo empresarial multinacional de origen belga.

El grupo Katoen Natie es uno de los principales operadores portuarios y logísticos a nivel mundial y posee el restante 80% de la Terminal de Contenedores.

Arocena, líder de Todos Florida del Espacio 40, era uno de los dirigentes nacionalistas locales que no había sido designado en ningún cargo de gobierno.

Si bien se trata de una designación realizada por el gobierno nacional, Arocena se mantendrá desde el cargo alejado de la actividad política partidaria, pues no se trata de un cargo político.