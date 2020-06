Pablo Bartol evalúa posible destituticón de Mirna Guadalupe

by in Comentarios desactivados in Sociales

El Ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol dijo a Montevideo Portal haber visto las declaraciones de Mirna Guadalupe, la directora departamental del Mides, en referencia a las personas en situación de calle.

Bartol catalogó de “poco feliz” las declaraciones de Guadalupe, admitiendo que se estudia la posible remoción.

“Lo que veo es una declaración poco feliz, pero no es consecuencia de algo que haya hecho o no hecho el ministerio, que vos digas: “acá hubo un error en un acto del ministerio”. Fue una expresión poco feliz respecto a la gente en situación de calle. En el fondo, lo que dijo es una pelotudez”, estampó.

“Es eso: una pelotudez, pero no veo que el ministerio haya hecho algo malo, ni acciones reprobables”, insistió, detallando que “hay un comentario que es una pelotudez, eso de -la carpa calentita-, que además va a contramano de lo que estamos haciendo en el ministerio”.

“Ella depende de un director de trabajo territorial; su director nacional es el director de Gestión Territorial, Alejandro Sciarra”, quien “estaba viendo qué hacía con ese caso”.

Recordamos que cuando Guadalupe hizo las polémicas declaraciones junto a ella se encontraba el propio Alejandro Sicarra.