Ariel Pisano acusa a Pandolfo de campaña de “enchastre” y no descarta iniciar acciones legales

El ex director de la Red de Atención Primaria de ASSE, Dr. Ariel Pisano, salió al cruce de las expresiones realizadas en Noticias TVF por el actual director Dr. Fabio Pandolfo, quien admitió que se inició una investigación por el desvío de fondos transferidos en 2012 para la obra de una nueva policlínica en Chamizo.

“Parece estuviéramos en una campaña del enchastre por el enchastre”, dijo Pisano, asegurando que “se habla del desvío de fondos, y eso en la gente da como percepción de corrupción”.

Pisano explicó que “los directores manejan créditos presupuestales, no manejan dineros”, enfatizando que el uso de los recursos que Pandolfo hace mención fueron aprobados por la dirección regional y el directorio de ASSE.

La obra de Chamizo es de un millón de pesos.

“Es una obra de bajo porte”, indicó Pisano.

“Tengo todos los documentos en la mano, acá tengo la investigación que quiere Pandolfo, está todo documentado”, subrayó, no descartando el inicio de acciones legales contra Pandolfo.

“No lo voy a permitir, él mismo dice que hay un mecanismo legal que permite usar fondos destinados con la aprobación del directorio de una dirección regional”, aclaró.