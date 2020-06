Cayetano Stopingi se postula como independiente y no acompañará a los candidatos a la Intendencia del Partido Nacional.

... SHARES

En un comunicado tipo nuevo formato utilizado por el sistema político, donde la mitad se comunica y la mitad se noticia, el sector de los Stopingi que lidera el ex alcalde de Sarandí Grande Cayetano y su tía, la Senadora (s) Dra. Ana María Stopingi, declinaron la posibilidad de integrar cargos en el gobierno nacional.

La Dra. Stopingi declinó el ofrecimiento de ocupar el cargo de Sub Directora de la Regional Oeste de ASSE, que se encarga del gobierno de la salud en Florida, Durazno, Flores y San José. y por otra parte Cayetano Stopingi, no aceptó desempeñarse en un cargo dentro del gobierno nacional por tener otros objetivos en el futuro.

Se expresa que las razones son personales y políticas.

En el comunicado se explicita que “Cayetano Stopingi, analiza los pasos a seguir y en las próximas horas se confirmará cual será el camino de la Agrupación PODEMOS FLORIDA, que no pudo competir en estas elecciones departamentales por la definición de la Convención del Partido Nacional de Florida”.

Nosotros desde nuestro departamento de prensa hacemos una par de acotaciones tras este comunicado que determinan una aclaración y el otro un adelanto.

Fabricio Alvarez en Rompecabezas había adelantado hace unos días atrás que al ex alcalde Cayetano Stopingi le habrían ofrecido un cargo de confianza en Antel, cuestión que se fundamenta ahora con este comunicado de Podemos Florida.

Lo segundo que adelantamos es lo que se expresa en este comunicado con respecto al camino que tomará la agrupación Podemos Florida.

Es producto de las desavenencias ocurridas en la Convención del Partido Nacional que determinaron que Stopingi no fuera candidato.

Por ese motivo adelantamos que la agrupación PODEMOS FLORIDA que postulará a Cayetano Stopingi a la alcaldía de Sarandí Grande, lo hará dentro del Partido Nacional pero de forma independiente, de esa forma lo que determinará es NO ACOMPAÑAR a ninguno de los dos candidatos a intendente dentro de dicho partido.