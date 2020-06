ASSE investiga desvío de fondo para obra que no se hizo en policlínica de Chamizo

by in Comentarios desactivados in Sociales

La policlínica de Chamizo es prioridad para la nueva administración de la Red de Atención Primaria de ASSE, dijo a Noticias TVF el Dr. Fabio Pandolfo.

El jerarca aseguró que la policlínica debió ser intervenida por el deterioro edilicio que tiene.

Sin embargo, informó que se encuentra abierta una investigación en ASSE para determinar los motivos por los cuales una obra que estaba proyectada y presupuestada en el año 2012 nunca se ejecutó.

“Desde el año 2012 hay un presupuesto para esa policlínica, a la fecha por razones que no se pueden precisar no se realizó”, expresó Pandolfo.

Inclusive, ASSE transfirió los recursos económicos para tal obra, pero “el dinero en parte está y en parte se usó en otras cosas”.

Según el jerarca, “hay mecanismos legales que permiten hacer ese desvío”.

De todas formas, aclaró que “lo que queda de la plata no daría para construir absolutamente nada”.