Directora del Mides pide legislar sobre personas en situación de calle

by in Comentarios desactivados in Sociales

... SHARES

En referencia a las personas en situación de calle, Mirna Guadalupe, directora departamental del Mides Florida, señaló que no espera por el Ministerio del Interior, sino que se debe legislar en el tema.

A propósito, dijo que hay personas peligrosas en situación de calle.

“Hay un señor en Mendoza Chico que está en situación de calle en el medio del campo. Su carpa está calentita, hace fuego ahí, tiene una huerta, le gusta estar ahí, y no hace ninguna maldad. Sin embargo, hay otras personas drogadas que son peligrosas para la sociedad”, expresó.

“Hay gente que no está bien que esté de noche en la calle esperando algo, hay gente que está drogada esperando que suceda algo. Urgente hay que tomar medidas, pero se necesitan hacer leyes, yo no estoy esperando al Ministerio del Interior, espero se hagan leyes del tema”, subrayó.