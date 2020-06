Para Verónica Pécora “los Centros MEC no van a existir”

by in Comentarios desactivados in Sociales

La coordinadora de los Centros MEC, Verónica Pécora, dijo en Rompecabezas que en las últimas horas se le comunicó al sindicato tras la movida nacional que éste realizó, que habrá una reestructura general de los Centros MEC en la ley de presupuesto.

En este sentido, indicó que “tenemos claro que Centros MEC no tiene horizonte en esa reestructura”.

“Los trabajadores no sabíamos hasta este lunes quien es nuestro jefe, a quien nos debíamos dirigir”, señaló, admitiendo que “no nos permitieron abrir los centros para la atención presencial”.

En Florida hay 10 Centros MEC, de los cuales solo 3 están abiertos porque funcionan en edificios de la intendencia.

A nivel departamental hay 20 docentes, una administrativa, la coordinadora, y 3 animadores de la intendencia.

Pécora aclaró que “lo primero que está buscando el sindicato es mantener las fuentes laborales”.

“Las actividad vienen marcadas de Montevideo, la población no va a poder elegir”, informó sobre el nuevo rol que tendrían los Centros MEC, aunque no dudó en expresar que “el formato Centros MEC que teníamos no existe más”.

“Para mi el futuro de los Centros MEC es que no van a existir, en lo personal es un momento de mucha tristeza”, concluyó.