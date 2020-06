Advierten ante maniobra delictiva ejecutada por mujeres en una camioneta blanca

by in Comentarios desactivados in Policiales

... SHARES

El primero de los hechos fue denunciado próximo a las 16:30 del día 11 de junio en la seccional decimocuarta de Cerro Colorado donde se puso en conocimiento de esta policía que dos mujeres llegaron a la casa de un hombre de 74 años en una camioneta blanca tipo pick up, ofreciendo ropa a la venta.

Una vez dentro de la finca cuando estaban mostrando las prendas que poseían para vender, una de ellas le solicita agua al hombre, y es cuando éste va hacia la cocina que las mujeres ingresan a su dormitorio y le hurtan dinero que tenía en un mueble, retirándose posteriormente del lugar.

Las mujeres en la camioneta blanca fueron vistas por varios vecinos en esa localidad, informó la policía.

Paralelamente, este lunes 15 de junio en la seccional decimosegunda de Nico Pérez se tomó conocimiento que una camioneta blanca tipo pick up llegó a una finca ubicada en Camino Las Tropas, la misma era ocupada por tres mujeres, que solicitaron a la propietaria, una mujer de 73 años, pasar al baño.

Una vez dentro de la casa le ofrecen a la venta una almohada que ella compra para que se retiren del lugar, percatándose la víctima cuando las mujeres se van que habían ingresado a su dormitorio generando desorden en el mismo, no constatando faltante de nada.

Por la similitud en la maniobra, así como también en la descripción del vehículo y las mujeres ocupantes del mismo, la Jefatura de Policía de Florida considera que puede tratarse de las mismas personas, solicitando se tenga precaución en especial en aquellas localidades de Ruta 7.

Ante algún hecho de estas características se exhorta comunicarse con la seccional más cercana.