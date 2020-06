Piensa que todos somos de su calaña

... SHARES

Sin ánimo de querer victimizarme, lo cual no es mi estilo, ni mi interesa, admito que estas no han sido horas sencillas.

Al contrario, han sido horas de cierta angustia y dolor, de quitarle tiempo a mi familia, especialmente a mi pequeño hijo por estar pensando en tamaña ofensa recibida de forma gratuita y a mi entender totalmente injustificada.

Más allá de estar convencido de mi proceder periodístico, las expresiones atentando contra mi labor profesional te sacuden, nosotros somos personas con sentimientos.

Fue eso, Álvaro Riva, secretario general de la Intendencia de Florida, atentó contra mi trabajo y el de la empresa a la cual pertenezco, y defiendo día a día, incluyendo obviamente a mis compañeros.

Por suerte formo parte de un equipo y un medio de comunicación como TV Florida que me respalda desde el minuto cero, de lo contrario, hubiese sumado en estas horas también la incertidumbre laboral, ya que no es fácil para un director de un medio en un departamento ideológicamente blanco, gobernado desde hace 10 años por el Partido Nacional, y ahora a nivel nacional también gobernado por el Partido Nacional, aguantar mucho tiempo a un periodista que es tildado y acusado de operar para el MPP y el Frente Amplio, que además, hace 8 años construyó una familia junto a una dirigente de este sector político.

Sin embargo, en TV Florida el respaldo es absoluto, así me lo hacen sentir desde diciembre de 2007 cuando desembarqué en la empresa.

En entrevista realizada vía ZOOM por Fabricio Álvarez en Rompecabezas al secretario general de la Intendencia de Florida, Álvaro Riva, en referencia a la batería de pedidos de informes realizada por el MPP y 3F debido a la preocupación de ambos sectores frenteamplistas por la situación económica de la intendencia, el jerarca hizo mención a un tuit de TV Florida publicado el martes 9 de junio tras una entrevista que le realizamos para Noticias TVF, precisamente buscando la otra campana, lo cual, dicho sea de paso, hacemos diariamente, y Riva, y sus compañeros y correligionarios más que lo saben.

El tuit de TV Florida, no de la cuenta personal de quien escribe, decía lo siguiente:

“#AHORA El secretario general de la @FloridaIDF @alvaro_rivarey dijo a Noticias TVF que “es cierto el déficit acumulado de 802 millones de pesos de la Rendición de Cuentas 2018″. También reconoció atraso en pago a proveedores por baja recaudación durante la pandemia”.

Continuó a este tuit otro que decía:

“No obstante, aclaró que en la Rendición de Cuentas 2018 la Intendencia tuvo superávit anual y que pese al déficit acumulado marcado especialmente por el fideicomiso, la comuna no tiene “crisis financiera” como se da a entender por el MPP y las 3F”.

Para Álvaro Riva el texto no refleja lo que él expresó, lo cual es extraño y no deja de sorprender, pero para que no quede ninguna duda al escrito adjunto el video de la entrevista realizada.

La culpa no la quiere nadie, eso es así, pero particularmente a Riva le cuesta admitir que se equivocó y prefiere acusar antes que asumir, es una práctica bastante reiterativa.

Si discrepó con el contenido del tuit y tanto le molestó, podría haberme llamado, Florida es chico y todos nos conocemos.

Sin embargo, optó por el camino de la ofensa, cayó bien bajo y fue a lo personal.

Me acusó de operar porque estoy enamorado de mi compañera Gabriela Rodríguez, edila del MPP que participara de la conferencia de prensa del MPP y las 3F en la cual se denunció el déficit acumulado de la comuna.

Me acusó de lanzar una información que no era, por amor a mi compañera, es decir, por amor yo según él puse en riesgo mi trabajo, mi profesión, la que elegí hace 20 años, la que me da de comer.

Además, lo de amor lo dijo con ironía, tal vez por la ausencia de tal preciado sentimiento.

Si bien para mis sus expresiones fueron repugnantes, tiene el derecho a pensar como quiera, y además transmitirlo, porque por suerte estamos en ejercicio de plena democracia.

No obstante, tengo derecho a sentirme ofendido porque considero injusto su comentario, el cual insisto es muy bajo y hasta básico.

Puedo llegar a entenderlo que lo expresen algunos militantes o dirigentes de bajo relieve en redes y hasta con perfiles truchos, donde ese tipo de acusaciones gratuitas son más frecuentes, pero me llama poderosamente la atención de Álvaro Riva por su investidura de secretario general de la Intendencia.

Entiendo, tal vez, que con ese desafortunado comentario catalogándome como operador político del MPP y del Frente Amplio, bajo la anuencia de Fabricio Álvarez (Director de TV Florida), porque yo cumplo funciones para el canal, no trabajo como monotributista o en mi empresa, lo que quiso muy inteligentemente haya sido desviar el tema de fondo que se instaló en la opinión pública sobre el déficit de la intendencia, terreno en el cual no voy a ingresar.

Aunque me suena hasta raro escribirlo, porque me recuerda en la canchita que Riva me invitó a jugar, sì quiero aclarar que este hombre con sus 34 años que ejerce el periodismo hace casi 20, de ninguna manera opera para ningún partido o sector político.

La conferencia del MPP y 3F de la cual participaron el diputado Carlos Rodríguez Gálvez, la edila Gabriela Rodríguez, y el edil y candidato a la intendencia Eduardo Riviezzi, se realizó el lunes 8 de junio a la hora 11:00 en el comité de la Lista 103, ubicado en Rodó entre Independencia y Gallinal, a unos 40 metros de TV Florida, Independencia y Rodó.

No estuve ni cerca del tema denunciado por ambos sectores frenteamplistas.

No fui a la conferencia.

El canal estando tan cerca incluso llegó 15 minutos tarde.

Romina Amaro y Emilio Rodríguez estaban entrevistando a Daniel Cuello, la hermana de Mónica, la mujer secuestrada y golpeada brutamente por su ex pareja, siendo éste el motivo del atraso.

Tengo los menajes del diputado Rodríguez Gálvez preguntando vía whatsapp si íbamos a la conferencia.

En el canal estaba yo, el operador, pero seguí haciendo lo que estaba haciendo.

Una vez allí mis compañeros, quedó solo Romina Amaro, Emilio se vino a grabar el informativo del mediodía.

Fue un lunes cargado de material, hubo Junta Departamental el viernes a la noche, y había muchas imágenes para editar, además, estaba el caso de la mujer secuestrada, que por suerte tuvo un final feliz.

A esto le agregamos que desde que se declaró la emergencia sanitaria en el canal estamos en el seguro especial, por lo cual trabajamos medio horario, de 9 a 13 horas.

La conferencia de prensa de las 11:00 la informamos en las redes sociales del canal a las 13:32, lo hice yo, dos horas y treinta y seis minutos después de ocurrida.

Fuimos sin lugar a dudas el último medio en hacerlo, cuando generalmente subimos a las redes todo al instante.

Pero no muere ahí el tema, ya que ni si quiera editamos el material ese lunes por estar trabajando como expresé líneas atrás medio horario, por lo cual, la misma salió al aire recién al día siguiente, el martes al mediodía y en la noche.

Tampoco la edité yo, el trabajo de edición estuvo a cargo de Romina Amaro y Víctor Álvarez.

No debería explicar tanto, pero corresponde, porque cuando se dice que quien escribe opera, se está acusando al medio, al canal, a todo el equipo de trabajo.

Corresponde decir que como operador político estoy chiquito, el MPP claramente debería buscarse otro, porque la denuncia del déficit acumulado en la intendencia en el último medio en el cual se publicó, reitero, fue en TV Florida.

El martes 9 luego de ver los twitters de La Nueva Radio Florida con frases suyas sobre el tema en cuestión, llamé exactamente a las 11:30 horas a Álvaro Riva para coordinar una entrevista.

Me dijo que podía, yo le pregunté si podía ser ya, a lo que me respondió que sí.

Fue así que, no estando Emilio Rodríguez en el canal, y como a las 12:00 grabamos el informativo de la noche porque estamos en el seguro de paro especial, junto a Romina Amaro fuimos corriendo hasta el despacho de Álvaro Riva.

Hablamos, hicimos la entrevista, y tras apagarse la cámara evacué dudas personales sobre los números, ya que no me habían quedado nada claros al escuchar las palabras especialmente de Riviezzi sobre el déficit acumulado y el fideicomiso.

Riva accedió a todo, aunque según su opinión frente a él tenía a un operador político del MPP y del Frente Amplio.

Nada de esto dijo, absolutamente nada.

Incluso, sumo un detalle más, al supuesto operador del MPP un jerarca le pidió fuera del despacho de Riva, si podía enviarle una vez llegara al canal la entrevista, lo cual hice sin haberle pedido permiso a Fabricio Álvarez, quien se entera en estos momentos.

Resulta que dicha entrevista desde la Intendencia fue enviada tras el tuit de TV Florida a varios dirigentes y jerarcas.

Para muestra alcanza un botón.

El secretario general de la Junta Departamental de Florida, Martín Varela, escribió a las 17:18 horas del martes en la cuenta de twitter del canal: “Sinceramente esta parte de twitter refleja lo que realmente expresó @alvaro_rivarey en la entrevista, la primera parte es una interpretación errónea de sus dichos”.

¿Cómo sabía Martín Varela si lo que Riva dijo a Noticias TVF era o no lo que TV Florida publicó en twitter si la nota saldría al aire recién a las 20:00 horas de ese día?

¿Acaso se la pasaron desde la Intendencia?

Eso sí es una operación política.

Operaron y mal con nuestro material.

Tengo testigos de todo lo dicho, compañeros, colegas, y funcionarios de la intendencia.

Hace 48 horas en Rompecabezas hablando que en Florida parece vale todo aseguré que resulta chocante y llamativo ver a las 3F y MPP tan juntos después de las grandes diferencias internas y acusaciones de responsabilidades por las derrotas electorales a nivel departamental, entre otras.

Esa es mi operación política según la percepción del secretario general de la Intendencia, quien indudablemente debe estar mirando mucho Netflix, porque además de no gustarle asumir los errores, se hizo tremenda película.

Nunca fui militante de ningún partido político, no soy militante del MPP.

Lo más cerca de una militancia política fue guardar de niño y joven, listas de la Agrupación Herrera Heber, Lista 46, cuando mi abuelo Miguel Urdampilleta era delegado en La Macana.

Las guardaba en una humilde caja de championes.

No soy militante, mucho menos integré listas del MPP, de ningún sector o partido.

Soy muy crítico de los periodistas o comunicadores que lo hacen y lo esconden, y Riva sabe muy bien que los hay.

Tampoco participo de actos políticos a título personal, cuando me ven, es porque estoy cumpliendo funciones laborales.

A propósito, aprovecho para decir una injusta situación que muchas veces vive mi compañera, a quien no puedo acompañar en su crecimiento laboral para evitar este tipo de suspicacias.

Por ejemplo, si bien ella si me acompaña a mí, yo me privo de ir a despedidas de año o encuentros familiares del MPP, encuentros que se hacen en prácticamente todas las empresas, organizaciones, cooperativas, y también en colectividades políticas.

Siempre Gabriela va sola, o a lo sumo con Antonio, para evitar precisamente el qué dirán y cuidar mi profesión, la cual defiendo con pasión y amor.

Pongo por delante mi vocación ante la familia, generándome esto más de algún justo reproche, porque ella si puede verme como me voy a despedidas de años de la Intendencia de Florida gobernada por el Partido Nacional, a la casa del ex diputado José Andrés Arocena, o a la chacra de los Amaro, incluso tomándome fotos, pero no la acompaño a su hábitat laboral.

Irla a buscar al trabajo, la sede del MPP o Frente Amplio, también cuesta, porque no falta aquel que te ve en la puerta y ya empieza a poner a maquinar su cabecita.

Por lo incómodo que es, pero para evitar a los mal pensados, cuido hasta no hacerle notas, de hecho, mano a mano, solo la he entrevistado en dos transmisiones en vivo desde la Junta Departamental de Florida.

Por todo esto me suena tremendamente injusto y vuelvo a insistir, raro, tener que estar explicando asuntos inclusive de mi vida personal.

Quien lo iba a decir, un sinfónico intelectual como Riva entrando bien al bajo, al barro.

Quien lo iba a decir, Álvaro Riva acusando de operar, sí Álvaro Riva, el ex director del emblemático y centenario diario El Heraldo, medio al cual optó por hacer de “tribuna” en defensa de la gestión de Carlos Enciso, lo cual admitió y comunicó en el mismo programa que ahora me acusa.

Justo Riva hablando de operar.

¿Tiene la autoridad para hacerlo?

¿Es acaso la persona indicada para hablar de operar políticamente?

Puedo ayudar con la respuesta, el miércoles 10 El Heraldo título “Más deuda solo para generar más empleo”.

La auto-nota es una entrevista a Álvaro Riva en respuesta al MPP y las 3F.

Sí, quien acusa de operar, en el medio familiar es tapa y da adelantos continuamente de su gestión.

Estas líneas no tienen remate, ni otras tantas cosas.

Para finalizar quiero subrayar algunos aspectos no menores.

Primero agradecer.

Infinitas gracias a los floridenses que me dieron fuerza y aliento.

Fueron muchísimas las muestras de cariño y el respaldo a mí accionar, empezando por el director de TV Florida, todos mis compañeros y compañeras, televidentes, amigos, colegas que me escribieron pública y personalmente, y actores políticos, de los cuales me reservo sus nombres porque no es mi intención generar un hecho político de esto, pero que como pista digo que Riva los conoce muy bien ya que desde hace 10 años él es correligionario.

Algunos de los que se mantuvieron en silencio sepan que los entiendo, no es fácil.

En estos años de gestión del Partido Nacional en Florida he tenido, pese a ser un operador del MPP según Riva, el placer de ser contratado en más de una ocasión por parte de la Intendencia de Florida para la presentación de eventos, los últimos, la reinaguración del Estadio 10 de Julio y los primeros partidos de básquetbol profesionales allí disputados.

También es cierto que en su momento sugerido por funcionarios del área presentaba espectáculos de carnaval en el Teatro de Verano, hasta que un día el director de cultura de la época me borró de un plumazo.

Ahora estoy entendiendo las razones.

Un dato que caí pasadas las horas y me tiene inquieto es la obsesión que veo tiene con mi compañera, la cual espero sea solo política.

Pensando recordé que durante años repitió y repitió haberla visto a ella cuando los trabajadores de su diario ocuparon la empresa en reclamo de mejores condiciones y derechos laborales.

Años estuvo “confundido”, pues Gabriela no estuvo, la que estaba era la presidenta de la intersindical de la época Yanina Fleitas, pero él insistió e insistió.

Y ahora irónicamente habla de mi enamoramiento con Gabriela, lo cual me ha llevado a cuestionarme internamente si en el fondo…

Igual ahí se equivocó, porque no estoy enamorado de Gabriela Rodríguez, mal que le pese a él y algún compañerillo suyo, estoy ENAMORADÍSIMO.

Tampoco pienso cambiar mis sentimientos porque esa cabecita piense que opero para el MPP, que siga tranquilo con sus teorías conspirativas y echándole la culpa a los otros.

Eso sí, a mí no me va a correr a los ponchazos y con “comentarios” al pasar.

No le voy a permitir atropellos hacia mi persona, mi familia, mi trabajo, y la empresa a la cual represento.

No le voy a permitir que se maneje con la impunidad que lo hace por ocupar un simple cargo de gobierno, al menos conmigo no.

No le voy a permitir que ensucie y menosprecie mi labor periodística fundamentada en casi 20 años de mis ya no tan jóvenes 34 de vida.

No vale todo, aunque a diario veamos la realidad y pareciera que sí.

No todos somos iguales.

No todos somos de la misma calaña.

Mauricio Sanner Urdampilleta