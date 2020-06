Fútbol de Florida sin fecha para su vuelta

by in Comentarios desactivados in Deportes

La asamblea extraordinaria de clubes de la Liga de Fútbol de Florida ratificó al Conseje Ejecutivo a pleno presidido por Cipriano Curuchet por un período más, 2020-2024.

De todas formas, otro de los puntos claves de la asamblea no tuvo humo blanco.

La vuelta del fútbol en Florida aún no tiene fecha ni calendario, el cual se pretendía acotar debido a la época del año que vivimos.

Hubo varias propuestas, desde no jugar, a jugar torneos más cortos, hasta jugar todo tal cual estaba previsto previo a la pandemia por coronavirus y no presentar selección en caso que hubiese Copa de Selecciones 2021.

Al finalizar la asamblea no hubo claridad, por lo cual se pospuso la decisión para una próxima reunión a celebrarse los primeros días de julio cuando el país hayan más certezas.