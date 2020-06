Altar de la Patria: ¿Renunció o pidió licencia Nelson Rondeau?

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

El Dr. Nelson Rondeau habría renunciado a la presidencia del sector Altar de la Patria de Cabildo Abierto, informaron al menos dos medios colegas.

No obstante, el sector no habría recibido al momento la renuncia formal por parte de Rondeau.

Desde Altar de la Patria se confirmó que Rondeau ayer participó de una reunión de dirigentes, de la cual por temas personales se retiró antes.

Esta mañana Rondeau presentó una nota en la cual no hace mención directa a una renuncia, sino a una solicitud de licencia por temas personales.

De confirmarse la renuncia del profesional, pasaría a engrosar la lista de dirigentes que en los últimos meses abandonaron el sector Altar de la Patria liderado por Héctor Pratto.