Hombre víctima de 5 disparos en Sitio Pintado

La policía de Florida investiga la ejecución de una serie de disparos registrados este martes a la noche en Sitio Pintado.

Según la información aportada por fuentes policiales, una persona en moto llegó hasta una de las viviendas del lugar, efectuando 5 disparos al aire.

Policía Científica no encontró casquillos ni impactos.

De todas formas, esta mañana en la Nueva Radio Florida habló Tony, la persona a la que le tiraron varios tiros.

Me llamaron por mi nombre y me metieron la pesada, por el tema de mi hermana y el consumo”, señaló, admitiendo que “me tiró como 5 tiros”.

Según contó, el individudo “estaba encapuchado y con tapaboca”.

Los disparos se efectuaron desde unos 5 metros y “menos mal que cerré la ventana a tiempo”, expresó.

“Sinceramente no se quien es la persona. Mi hermana hace pocos meses que está acá, pero ella viene correteada de allá de Montevideo por el tema del consumo¨, afirmó.

Más allá de la violenta situación, la víctima resultó ilesa.