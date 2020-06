Cabildo cerrado para “Altar de la Patria” mientras “Avanza Florida”

... SHARES

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio, la ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira, encabezó una recorrida por el embalse de Paso Severino donde se realiza, desde 2016, la plantación de 5.000 ejemplares nativos de la zona.

“En este proyecto maravilloso hemos demostrado que todos juntos podemos cuidar el medio ambiente”, dijo la jerarca a Noticias TVF.

Sin embargo, de la propia visita de la ministra perteneciente a Cabildo Abierto, y jugando con sus palabras, se desprende que pareciera que todos no juntos están pudiendo cuidar la unión de Cabildo Abierto.

Llamó poderosamente la atención que el sector departamental “Altar de la Patria”, fundador de Cabildo Abierto, no acompañara la recorrida de la Ministra, máxime cuando no se trata de una dirigente más del partido, es nada más ni nada menos que la esposa del líder Guido Manini Ríos.

Quienes sí estuvieron presentes fueron los representantes del otro sector departamental “Avanza Florida”, entre ellos la ex candidata a la intendencia, candidata a la diputación y secretaria general de la Agencia Nacional de Vivienda, Dra. Flavia Silva, y el militar de carrera retirado Wilson Serra.

Según pudo saber TV Florida, el relacionamiento interno entre ambas agrupaciones no estaría siendo el mejor.

Si bien desde el inicio hubo marcadas diferencias entre ambo sectores, las mismas se han profundizado con el paso del tiempo y acentuado en los últimos meses consecuencia de acciones locales y nacionales.

Sin ir más lejos, la propia cúpula nacional de Cabildo Abierto parece haber tomado partido por una agrupación, o al menos, es visible cierta preferencia.

Basta con observar los dos cargos de confianza que Cabildo Abierto designó en Florida, uno departamental y otro nacional.

Ambos nombres pertenecen al sector “Avanza Florida”, por más que en las elecciones nacionales “Altar de la Patria” liderado por Héctor Pratto fue el vencedor.

La Dra. Flavia Silva fue designada como secretaria general de la ANV y la Dra. Andrea Herrera como directora departamental de salud.

Si bien es cierto que el primer ofrecimiento para la DIDESA fue para la Dra. Marcela Mernes de Altar de la Patria, y ésta y su grupo desistieron no anteponiendo lo personal por sobre lo colectivo, ya que aceptar el cargo hubiese significado el desmantelamiento del sector neonatología del departamento, posteriormente no se volvió a consultar al sector.

Tampoco el sector habría sido consultado previo a la designación de Silva.

Fuentes consultadas aseguraron que las diferencias entre los sectores son tales, que hay no menos de dos expedientes enviados por Altar de la Patria al Tribunal de Ética de Cabildo Abierto.

Un importante dirigente no vinculado estrictamente a ninguno de los sectores expresó a Noticias TVF que Altar de la Patria, además de ser fundador de Cabildo Abierto, cumple a rajatabla con el decálogo del partido.

No obstante, la fuente consultada remarcó que a diferencia de Avanza Florida en la cúpula actual de Altar de la Patria no hay militares de carrera ni hijos de militares de carrera, son todos civiles o ex militares subalternos.

Las preferencias y diferencias que a simple vista parecen existir en Cabildo Abierto, no serían un tema exclusivo de Florida, acontecerían en otros departamentos, informaron otras fuentes consultadas.

De todas formas, más allá de las elecciones que los dirigentes nacionales han tomado, priorizando solo a un sector departamental de Cabildo Abierto, no serían el eje central del distanciamiento de Altar de la Patria y Avanza Florida.

Por ejemplo, recordamos que cuando tres dirigentes de Altar de la Patria pasaron a la Agrupación Manuel Oribe del Partido Nacional, dos de ellos volviendo al pago, el sector cabildante acusó al Partido Nacional de injerir en Cabildo Abierto, no logrando el aval de Avanza Florida, que inmediatamente ante la polémico pública sacó un comunicado desmarcándose.

Además, en el accionar de ambos sectores hay una clara diferencia.

Mientras en Altar de la Patria se promueve la pluriparticipación de los dirigentes, en Avanza Florida se monopoliza.

En este sentido, recordamos que Héctor Pratto, líder indiscutido de Altar de la Patria, fue candidato a diputado, pero luego cumpliendo con el decálogo de partido no pudo ser elegible para la candidatura a la intendencia, eligiendo el sector por votación interna a Marisol Mernes. Lo mismo ocurre con las autoridades del sector, el presidente es el Dr. Nelson Rondeau y el secretario Santiago Chifteain, no figurando Pratto.

En Avanza Florida la Dra. Flavia Silva fue candidata a la diputación, lo es a la intendencia, y también ocupa un cargo de confianza en el gobierno nacional.

Otro hecho no menor que aleja a los sectores es la continúa adhesión de dirigentes de Altar de la Patria a Avanza Florida, iniciándose con el pase de los militares de carrera retirados.

Por todo lo expuesto es evidente que la unión en Cabildo Abierto hoy no es tal, habiendo quedado de manifiesto el viernes cuando Altar de la Patria, que según supo TV Florida fue invitado al igual que Avanza Florida, no acompañó a Irene Moreira en el Paso Severino en lo que podría sin dudas haber sido un claro mensaje interno hacia la máxima dirigencia cabildante.