6 años y medio de prisión para el hombre que golpeó y secuestró a su ex pareja

La Fiscal de Florida de primer turno, Dra. Lucía Nogueira, logró en un proceso abreviado una condena de 6 años y medio por privación de libertad y violencia doméstica para Alberto Cabrera (42 años) que mantuvo retenida durante 20 horas a su ex pareja, una mujer de 43 años.

Adicionalmente le imputó los delitos de desacato y lesiones personales.

El Dr. Diego Prieto, juez penal de Florida, aseguró que Alberto Cabrera actuó con alevosía y de forma premeditada.

Indicó que se trató de un hecho claro de violencia doméstica y muy violento, al punto que el forense reportó que le había deformado el rostro a la mujer.

Cabrera actuó por despecho hacia su ex pareja.

Ella le había permitido quedarse algunos días pero esa noche le comunicó que quería terminar definitivamente el vínculo.

La mujer terminó de ordeñar próximo a la 1:30 horas, él espero que se durmiera para comenzar a golpearla y llevársela en la camioneta, la cual se rompió a los 300 metros.

Posteriormente la ato, caminado entre campos y montes, incluso cruzó un arroyo.

Al notar un fuerte dispositivo policial por tierra y aire se escondió de tal forma que no logró ser detectado por los investigadores.

Al caer la tarde y oscurecerse con la mujer desatada caminó hacia su vivienda de Mevir en La Macana.

Un vecino los avistó y llamó a la policía, la cual mantenía varios puestos de control en la zona, uno de ellos en la vivienda de él, donde fue detenido.

Por más que portaba un cuchillo de 20 cm de hoja no opuso resistencia.

La mujer había quedado escondida muy cerca en otra vivienda, siendo hallada e inmediatamente trasladada al Hospital Florida con lesiones visibles en su rostro.

Posteriormente fue derivada al Sanatorio de COMEF donde se le realizó una tomografía computada.

Las autoridades confirmaron que la mujer permanece internada pero fuera de peligro.

Tanto el juez Prieto como la fiscal Lucía Nogueira destacaron el trabajo realizado por la Jefatura de Policía de Florida.

“Felicitamos al Jefe y personal de Jefatura de Florida”, escribió en el momento del hallazgo el Ministro del Interior Jorge Larrañaga, quien mantuvo contacto directo con Ruben Saavedra.

La Dra. Nogueira indicó que la violencia doméstica se ha transformado en un flagelo que lamentablemente está en aumento.