Encontraron con vida en La Macana a la mujer secuestrada por su ex pareja

Luego de más de 20 horas de intensa búsqueda, próximo a las 00:30 del sábado fue capturado el hombre que se llevó a la fuerza a su ex pareja, una mujer de 43 años de edad.

El gran y rápido accionar policial permitió la detención del individuo de 42 años de edad de iniciales A.A.C.R. con antecedes penales por violencia doméstica.

El hombre fue avistado sobre la medianoche caminando hacia su casa ubicada en Mevir de La Macana.

La mujer lo acompañaba, aunque no arribó con él a la finca, la escondió en otra vivienda de la zona.

Cuando llegó a su casa, una vez abrió el portón de acceso fue detenido por los efectivos policiales que allí lo aguardaban.

Si bien el secuestrador y agresor poseía un cuchillo “capador” de unos 20 cm de hoja, no opuso resistencia, informaron las autoridades policiales.

Inmediatamente largó donde había escondido a la mujer, siendo ésta trasladada de urgencia al Hospital Florida.

Bajo un fuerte dispositivo policial la mujer fue asistida en el nosocomio local y derivada al Sanatorio de COMEF para la realización de una tomografía computada.

Si bien la mujer identificada como Mónica Cuello bajó el móvil policial consciente y caminando, exponía varias lesiones en su rostro provocados por golpes de puño.

A.A.C.R. fue trasladado a la Jefatura de Policía de Florida donde permaneció detenido hasta la tarde de este sábado que compareció a la fiscalía primero y luego al juzgado penal.

Los hechos…

Pasadas las tres de la madrugada del viernes A.A.C.R. discutió con Mónica Cuello y se la llevó a la fuerza del tambo en el cual ella trabajaba desde hace pocos meses.

El establecimiento rural se ubica a 22 km de la ciudad de Florida y es propiedad de Ruben Rava.

Allí, el hombre que estuvo cumpliendo prisión por hechos de violencia hasta hace muy poco, también realizaba algunas changas.

Cargó a la mujer en la camioneta, la golpeó, y a unos 300 metros, a la salia del tambo, la camioneta dejó de funcionar.

Dejó el vehículo y continuó con su plan, aunque con una ejecución distinta.

Según informaron fuentes de la investigación, ató a la mujer y la llevó de tiro por entre los campos y montes, cruzando inclusive un arroyo.

Cuando escuchó movimiento policial y observó la búsqueda por aire con un helicóptero de la Dirección General de Aviación de la Policía Nacional, se refugió en un campo muy cercano al tambo.

La policía local patrulló en forma aérea y terrestre una gran área sin resultados positivos,

Sin escatimar recursos a fin de poder dar con el paradero de ambos, se establecieron diferentes puntos de control y rondas de patrullaje con el objetivo de que se permaneciera con las tareas durante toda la noche.

Con el paso de las horas y aterrada por lo que le podría llegar a pasar, ya que su ex parecía dispuesto a quitarle la vida, la mujer logró entrar en dialogo con su secuestrador y golpeador, logrando que la desatara.

Así fue que se comunicó sobre el mediodía vía whatsapp desde su celular con su hijo, a quien le dijo que se encontraba bien, que no se preocupara, aunque cuando el hijo le pidió una señal de vida, audio, o video, el celular se desconectó.

Cuando cayó la tarde y se oscureció, pensando en que la búsqueda policial había cesado o al menos disminuido, el hombre obligó a la mujer a caminar entre los campos y montes con destino a su vivienda de La Macana.

Así fue que un vecino de la zona los vio caminar juntos, avisando a la policía, la cual estaba preparada para la detención, pues mantenía varios puestos de control en distintos puntos de la zona, uno de ellos era su casa.

Fue así que pasada la medianoche efectivos policiales de División Especializada que se encontraban realizando vigilancia en la finca del indagado avistan que éste se acerca a la vivienda, siendo en ese momento abordado.

Pese a que el mismo portaba un cuchillo, no ofreció resistencia al ser reducido, dijo el Jefe de Policía de Florida Ruben Saavedra.

Consultado sobre el paradero de la víctima, informó que se encontraba escondida a corta distancia de la casa.

Es de destacar la inteligencia y labor policial, el trabajo conjunto y apoyo de la Unidad Aérea que en la jornada del día de hoy retornaría a nuestro departamento a fin de continuar con la búsqueda, así como también equipo de la Guardia Republicana y plantel de canes que se harían presente para colaborar.

Si bien el individuo es una persona violenta, la pareja nunca rompió del todo la relación, indicó la hermana de la víctima a Noticias TVF.

Ante la justicia…

A esta hora de la tarde A.A.C.R. comparece ante la fiscalía y posteriormente lo hará ante la sede penal.

Según supo Noticias TVF varios son los delitos que se le pueden imputar al hombre que ya tiene antecedentes por violencia doméstica.

Fuentes consultadas expresaron que se lo podría formalizar o condenar por intento de homicidio, secuestro y/o lesiones graves, éste último sería el más leve.

Paralelamente, la Jefatura de Policía de Florida ya solicitó a la Fiscalía la atención profesional para la mujer.