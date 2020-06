Sigue sin aparecer la mujer secuestrada por su ex pareja

by in Comentarios desactivados in Policiales

Pese a la intensa búsqueda desarrollada durante toda la jornada la policía de Florida no ha logrado dar con el paradero de la mujer secuestrada esta madrugada por su ex pareja.

El rastrillaje se hizo por tierra y aire, ampliándose la zona inicial, e incluyendo la vivienda del masculino en La Macana, la cual se allanó.

Los investigadores siguieron los pasos del GPS de los celulares, pero al caer la noche no hubo novedades.

Recordamos que A.A.C.R. de 42 años se llevó próximo a las 3:30 de la madrugada a la fuerza a su ex pareja, Mónica Cuello de 43 años de edad.

La mujer estaba en el tambo de Ruben Rava, a 22 km de la ciudad de Florida, donde trabajaba desde hace algunos meses.

El masculino tenía antecedentes penales por violencia doméstica, e incluso estuvo privado de libertad.

En el tambo el hombre no solo era conocido, sino que hasta hacía changas, admitió Rava.

La hermana de la mujer, Alejandra Prado, aseguró que él “es un tipo violento”, pero igual “ellos nunca cortaron la relación”.

El hombre subió a la mujer en su camioneta, vehículo que dejó a pocos metros del establecimiento.

En el interior los investigadores encontraron rastros de sangre.

El caso es investigado al más alto nivel de la Jefatura de Policía de Florida que maneja varias líneas investigativas.