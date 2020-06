Cristina Silva, del asentamiento al parlamento

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

Este martes no fue un día más para la joven mujer floridense Cristina Silva.

Sin haberlo planificado como proyecto de vida, asumió como diputada en lugar de Carlos Rodríguez Gálvez del MPP.

Silva tomó estado público a raíz de su lucha hace 8 años por algo tan simple y necesario como la conexión de agua potable para las familias del asentamiento de Rivera y Rincón.

Posteriormente, la lucha se amplió al realojo de las familias, conociendo así a Carlos Rodríguez Gálvez.

En las últimas elecciones nacionales integró la plancha de candidatos suplentes del “Carapa” en la lista 609.

Una vez reelecto Rodríguez Gálvez la mujer conocida por su lucha social comenzó lentamente a caer en lo que se le podía venir.

Y así fue.

Con dos proyectos, un refugio para mujeres víctimas de violencia, y un lugar para atender de forma exclusiva a niños con problemas psiquiátricos, Cristina Silva ocupó la banca del MPP en la Cámara de Representantes.

Además, realizó un pedido de informes al MVTOMA para conocer en que proceso está el realojo de los vecinos de Hariflor, y Rivera y Rincón.

“Fue una experiencia muy linda”, dijo a Noticias TVF.

“Estar ahí es una sensación totalmente diferente”, agregó, admitiendo que estuvo “con la gente que miraba por la tele”.

“A mi lado tenía a Lucía Etcheverry (diputada del MPP) con quien trabajamos tanto por las viviendas”, contó, asegurando que “cuando llegué me abrazó y me dijo vamos compañera”.

“Todos me recibieron de gran manera, también el otro diputado por Florida”, indicó en referencia a Álvaro Rodríguez Hunter.