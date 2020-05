3F denuncia contrato millonario de la IDF con empresa dedicada a la comunicación

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

... SHARES

Bajo el título “lo importante es la gente, no la imagen”, el candidato a intendente del Frente Amplio, Eduardo Riviezzi, denunció a través del portal web del sector 3F (Fraternidad Frenteamplista Floridense) la renovación del contrato por parte de la intendencia de Floria con la empresa Mr. Wolf.

“Lamentablemente la Intendencia de Florida sigue, en tiempos de crisis, y con serias dificultades económicas, haciendo un mal uso de los dineros públicos”, señala el escrito, detallando que “una vez más renueva un contrato con una empresa de comunicación e imagen que años anteriores facturó más de 1 millón de pesos por año según sus propias resoluciones”.

“La Intendencia de Florida le paga a empresas que no tienen contrato por varios miles de pesos. Gastos de este año fueron observados por incumplir con la normativa vigente. Una empresa que ha facturado más de 3 millones de pesos en tres años fue contratada en su oportunidad tres veces”, agrega las 3F.

El sector frenteamplista hace énfasis una y otra vez en “los graves problemas económicos que tiene la Intendencia de Florida”.

Además, añade que “con casi sin funcionar en obras resuelve renovar el contrato con la empresa ZITTO CABRERA, Teófanis Hernando (Mr. Wolf), para la provisión de servicios de comunicación institucional e imagen corporativa”.

Desde Fraternidad Frenteamplista Floridense se convoca “a las autoridades municipales comenzar de una vez con medidas de austeridad que realmente demuestren voluntad de buenas prácticas de gestión, en una Intendencia que por los pocos elementos que contamos, ya que no existe una voluntad clara de ofrecer información de calidad, está atravesando desde hace ya tiempo una crítica situación económica-financiera”.