Ignacio Costa: “Cabildo Abierto peca de inexperiencia, con mucha soberbia y en Florida mucho más”

Continuando con lo sucedido tras las expresiones del diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust en medios de comunicación de otro departamento refiriendo a audios recibidos de ediles de la Junta donde señalaron haber recibido amenazas de las empresas constructora del trazado de la vía y UPM y tras la presencia de Lust en la Junta de Florida donde finalmente se supo que era un solo audio y que en la comparecencia leyó desgrabado para no mostrar al autor y además donde no se aprecia ninguna alusión a una posible amenaza entendiendo el diputado Lust dijo que eso había sido una apreciación personal, en Rompecabezas vía zoom recibimos y charlamos con el presidente de la Junta de Florida edil Ignacio Costa Dodera.

“Cabildo Abierto peca de inexperiencia y con mucha soberbia, en Florida solo critican sin tender una mano como corresponde”.

“En Florida parece no exisitir la coalición para Cabildo Abierto, son una máquina de criticar, eso no pasa con el Partido Colorado”.

“Los ediles no votamos iniciativas para caer simpático a la población, lo hacemos por convicción y siguiendo los estudios de los temas correspondientes”

“Ley Forestal, ley de puertos, ley de zonas francias, ley de protección de inversiones finlandesas, primera planta de Botnia UPM, el Partido Nacional es el creador del 70% de las leyes y acompañó el 100% de las mismas, en serio vamos a hablar de quin cambió de posturas?”

Hay un desconocimiento total por parte de Cabildo Abierto de Florida de lo que es el funcionamiento de la Junta y por ello invité a Pratto a una jornada de edil por un día, porque si aspiran llegar a la Junta sin tener el más mínimo conocimiento del funcionamiento de ella, es triste”.[MORE...]