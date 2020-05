Qué edil blanco envió el audio al diputado Eduardo Lust? Concluya ud.

... SHARES

Diálogo en entrevista en Rompecabezas, 27 de mayo, hora 13:00.

Fabricio Alvarez – Presidente, quienes estaban presentes en reunión con el diputado Eduardo Lust en la Junta?

Ignacio Costa – El secretario general Martín Varela, la vicepresidenta edil Silvana Goñi, la impulsora en su programa de la llegada del diputado Cabildo Abierto edila Gabriela Rodríguez, yo como presidente vía zoom por encontrarme con médica en casa y los coordinadores de bancada, por el Frente Amplio el edil Eduardo Riviezzi supliendo a Alicia Fernández con médica en la casa, la edil Angélica Figueroa del partido Colorado y del Partido Nacional el edil Arturo Echeverría.

Fabricio – Presidente, el diputado Lust expresó que recibió un audio de un edil blanco y para no exponerlo decidió transcribirlo y leerlo en la Junta donde se apreció que el edil nunca habló de amenazas sino que fue una errónea interpretación del diputado Lust.

Ignacio – Es así

Fabricio – La bancada de ediles del Partido Nacional aún no se ha reunido para conocer y definir lo resuelto en cuanto a lo desfavorable para la comuna en lo económico si se votara el cambio de trazado de las vías del tren?

Ignacio – No, aún no nos hemos reunido.

Fabricio – Entonces los 4 miembros nacionalistas en conocer al detalle la resolución que deben tomar y que fue informada en un audio al diputado Lust se reduce a Ud como presidente, el secretario Martín Varela, el edil Arturo Echeverría y la edil Silvana Goñi.

Ignacio – Dónde quiere llegar?

Fabricio – El diputado Eduardo Lust habría informado en primera instancia a través de medios en Melo Cerro Largo que ediles blancos le habrían enviado audios donde habrían dicho que las empresas amenazaron con demandas si continuaban con la idea de cambiar trazado.

En segunda instancia en la Junta en la noche de ayer dijo que ese audio, que no contiene las amenazas denunciadas, fue realizado en realidad por un solo edil blanco.

Y muchos se preguntaron quien es sin recibir respuesta.

Ignacio – …..

Fabricio – Presidente, si ustedes cuatro eran los únicos que sabían la determinación de no votar para no posibilitar una demanda millonaria contra la Intendencia y fue un edil quien envió ese audio aclarativo al diputado Lust cabe solo una pregunta.

Ignacio – Cuál?

Fabricio – Fue ud quien envió el audio al diputado Lust?

Ignacio – No , no fui yo.

Fabricio – Si ud no fue, y Martín Varela no es edil sino secretario general, y Silvana Goñi no es “un” edil sino “una” edil, se desprende que el probable autor del audio enviado sería el edil Arturo Echeverría.

Que me dice señor presidente?

Ignacio – Que quiero apagar el celular para terminar esta entrevista.