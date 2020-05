Hasta cuándo va a vivir así el Cholo Machín?

by in Sociales | Comentarios desactivados in Departamentales

Hace pocos días en el programa Rompecabezas su conductor Fabricio Alvarez charlaba con los televidentes sobre la difícil vida que lleva el conocido floridense “Cholo” Machín y la búsqueda de soluciones para rescatarlo de una vida que parece no querer abandonar.

Muchas noches se lo ve en Independencia casi Rodó sentado en un banco céntrico durmiendo en estas frías madrugadas como lo hace desde hace mucho tiempo.

Ver a agentes policiales con patrulleros, ambulancias con funcionarios públicos y hasta un juez charlando con él intentando solucionar este tema es muy común.

El “Cholo” no parece querer nada.

Ha tenido y tiene contención desde Desarrollo Social de la Intendencia con su directora Alicia preocupada por él o incluso desde el Mides.

Desde muchas formas variedad de instituciones de Florida y quienes la gestionan han tenido voluntad de colaborar.

Pero no hay caso.

Al Cholo lo han llevado a curarse, lo han bañado, vestido, otorgandole cama, ropa, techo y comida para zafar de sus días y noches callejeras con frío o calor.

Y vuelve.

Reiteradamante se escapa y vuelve.

Y toma, toma mucho, desde vino hasta alcohol azul, y se pone atrevido e irrespetuoso con cuanta mujer pase cerca con expresiones a veces muy obscenas, todo producto de estar bajo los efectos de su adicción, el alcohol.

Muchos mensajes y llamadas con ideas y consejos.

Y una llamada más importante que todas las demás.

Cuando las autoridades de ASSE a nivel nacional llegaron a Florida y se reunieron con autoridades del Hospital Florida y representantes de la comisión de usuarios, supimos de la charla referida a las denuncias del jefe de cirujía por desmantelameinto de su sector y el posterior comunicado de autoriades negandolo, pero no nos enteramos por comunicado que el Cholo también fue motivo de la reunión.

Nos llegó la información que desde Psiquiatría de ASSE, una de sus doctoras, conjuntamente con la Asistente Social de la RAP, andan en procura de que el BPS le asigne una pensión con la cual podrían costearle un lugar en una clínica, aparentemente es en la ciudad de Rocha, donde podrían rehabilitarlo sin correr riesgo de que se escape y vuelva a Florida antes de terminar el tratamiento y recuperarse.

Es decir, con la labor adecuada y vocacional de una doctora y una trabajadora social, en busca de que el Banco de Previsión Social, donde los ciudadanos depositan sus deberes impositivos, le brinde al Cholo Machín la posbilidad de una pensión para poder costear su tratamiento estaríamos en vía de devolverle el derecho a una vida digna hoy signada por la adicción y la desidia.

Un estado protector que desde el desarrollo social sea funcional a proteger las vidas de los ciudadanos que por diferentes circunstancias se encuentran sumergidos.

Quizás ese sea el camino de recuperación del Cholo Machín, no visualizamos otro.

Ojalá se pudiera terminar con ese modo de vida de todos los Cholos y Cholas del país.