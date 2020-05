A tres meses, reclaman justicia por Lucía y Saraí

by in Sociales | Comentarios desactivados in Policiales

... SHARES

Familiares y amigos de Lucía Borges y Saraí Arbelo, las jovencitas que perdieran su vida consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 28 de febrero en el Prado Piedra Alta, se manifestaron este viernes frente a la sede de fiscalía y al juzgado penal.

Unas 30 personas participaron de la pacífica movilización con el fin de reclamar justicia.

Todos los manifestantes lo hicieron usando tapaboca y en lo posible mantuvieron distanciamiento.

“No es contra la fiscalía”, aclaró Juan Baltrons, tío de Lucía, aclarando que “queremos que no se olvide”.

“Estamos reunidos frente a la fiscalía pero estamos muy conformes con el trabajo de las fiscales, que hasta pidieron prisión, no estamos conformes con el resultado”, indicó Fredy Borges, tío de Lucía.

“Cuesta decir que fue un accidente”, añadió, recordando que hace tres meses “Lucía y Saraí se encontraron en un Prado lleno de gente con un auto de frente que produjo un arrastre de 29 metros, a una velocidad de 80km/h calculada por la técnica, es decir, multiplicada la velocidad máxima del Prado por 8, con el asiento recostado hacia atrás, esa moda de ir haciendo pinta, perdiendo visión, con pruebas de haber consumido alcohol y marihuan”.

“Con todo esto no entendemos como el señor aún está en su casa”, expresó con dolor, subrayando que “si eso no es manejar de forma temeraria, si eso no es una falta de respeto total hacia la vida de los demás”.

“No eligió a Lucía y Saraí, pero podía haber sido cualquiera”, enfatizó.