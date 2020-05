Vega catalogó a Cipriani de “canallesco”

by in Comentarios desactivados in Sociales

... SHARES

Álvaro Vega ratificó el desmantelamiento en cirugía del Hospital Florida.

“Se llevaron hasta los escritorios y todas las cosas en bolsas negras que no sabemos donde están”, indicó.

Además, anunció que no renunciará, la peleará desde adentro.

A propósito de las expresiones de Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, señaló que “me parece canallesco, si quisiera hacer política de esto estaría callado, no haciendo líos”.

“La fidelidad con mis pacientes está por encima de cualquier institución”, concluyó.