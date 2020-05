Hospital, ASSE y Cipriani desmienten denuncia de Vega

by in Comentarios desactivados in Sociales

Para que no se escuchen afirmaciones de una sola versión, la Dirección del Hospital Florida salió al cruce de la denuncia de Álvaro Vega sobre el desmantelamiento del servicio de cirugía.

Según expresó mediante comunicado de prensa, Vega “estuvo de acuerdo en un inicio y ahora cambia su postura personal olvidando el bien mayor en una Emergencia Sanitaria que es proteger a los usuarios y a todos los funcionarios”.

El proceder “ha sido respaldado por protocolos, recomendaciones enviadas por nuestras autoridades, Institucionales y Ministeriales y en común acuerdo con nuestros jefes de servicios, nuestros funcionarios, nuestra comisión de usuarios y no por simples argumentos que no suman en estos momentos donde debemos trabajar en conjunto”, detalla el comunicado donde se reconoce que en esta Emergencia Sanitaria “se debió reacondicionar varios sectores del Hospital como Emergencia, Cirugía, Medicina, CTI, Block Quirúrgico, Maternidad e incluso salas de espera”.

Mauricio Javiel, director del Hospital, y Maira López, sub-directora, transmitieron que “no se desmanteló ningún servicio, simplemente se redefinió el sector de la internación de cirugía momentáneamente durante la pandemia (a la antigua sala donde funcionaba “antes cirugía” y ahora es medicina, asignándole 6 camas en un principio o más si lo necesitara) para brindarle las mayores garantías a todos los usuarios de que no se van a ver expuestos a riesgos innecesarios”.

El sector cirugía pasó a ser “Área de internación Covid” y en ese lugar en particular por estar en contacto directo con la Emergencia y CTI, para darle la mayor celeridad posible al proceso asistencial de estos pacientes y evitar demoras.

Desde la dirección se indicó que “ciertas particularidades no suman”, asegurándose que “nunca se ha dejado de operar, se ha continuado con las cirugías oncológicas, con las urgencias de todo tipo que implica muchas veces a otras especialidades y todas se han sumado sin mayores problemas.

Ahora en esta nueva “normalidad” se conformó un equipo que está trabajando con los protocolos de ASSE y que son bajados a tierra según la realidad local para reiniciar progresivamente los Procedimientos Quirúrgicos y Estudios Diagnósticos intervencionistas en un proceso de “Coordinación Priorizada”.

“Nuestro llamado es a sumar y trabajar unidos porque de esta salimos todos juntos”, cierra el comunicado en claro mensaje a Álvaro Vega.

Por su parte, Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, en exclusiva para Noticias TVF desmintió la denuncia de Vega, insinuando tinte político al remarcar que se trata de un candidato a intendente.