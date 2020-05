by in Comentarios desactivados in Ambito Político

... SHARES

La Junta Departamental de Florida recibió al diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, con el objetivo de aclarar sus expresiones sobre amenazas que habrían recibido ediles de este cuerpo para no votar el cambio del trazado del ferrocarril central.

Participaron de forma presencial un edil por bancada (Arturo Echeverría, Eduardo Riviezzi y Angélica Figueroa), la vicepresidente Silvana Goñi, la edila convocante Gabriela Rodríguez, el secretario general Martín Varela, y los asesores legales del organismo.

El presidente Ignacio Costa participó vía ZOOM.

Lust, que llegó acompañado de Héctor Pratto, referente de Altar de la Patria, ratificó tener un audio de un edil, lo desgrabó y lo leyó textual, pero no dijo de quien se trataba porque éste le pidió que no lo hiciera.

El edil en el audio no le expresó a Lust que los ediles hayan sido amenazados por UPM o alguna de las empresas que se encargan de la construcción, lo de la “amenaza” resultó de una interpetación personal de Eduardo Lust.

“Eso no es sentirse presionado, eso es ser responsable”, le señaló Ignacio Costa al diputado Eduardo Lust, en clara discrepancia con la interpretación que éste hizo del audio que le enviara un edil presumiblemente del Partido Nacional.

La edila convocante, Gabriela Rodríguez, indicó que “no es serio que nosotros estemos aquí queriendo saber de esas amenazas, y que usted no solo no diga quien le manda ese audio, sino que fue una interpretación suya”.

El secretario general del organismo, Martín Varela, fue claro en expresar que la Junta Departamental no se sintió amenazada.