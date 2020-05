Ernesto Noria por trabajador reingresado: “Caso laudado y sin más instancias judiciales al respecto”

... SHARES

El dr Ernesto Noria es el abogado defensor del gremio Adeom Florida y por ello quien defendió al reingresado trabajador Roberto Trucido, tras lograr fuera retomado también el funcionario Ocampo, y a diferencia del dr Jorge Reyes, expresa que este es un tema laudado y que jurídicamente el proceso está finalizado al no existir un tribunal de alzada y debido a eso no se puede juzgar dos veces la misma causa.

Es decir, Noria entiende es inapelable.

De eso habló vía zoom en Rompecabezas.

Y también de la posibilidad cierta de una demanda por daños y perjuicios más allá del cobro de haberes en estos 4 años de no trabajar por estar destituido aunque remarcó estar dispuesto a un arreglo previo en una conciliación.

Se refirió a la denuncia del presidente de Adeom contra la comuna por destituir a estos trabajadores a la postre sin razón ni esperar resolución judicial pero no hacer nada con funcionario sí encontrado culpable de peculado contra la Intendencia y no haber tomado ninguna medida contra él, más allá además de denunciar fue ayudado por connotados dirigentes nacionalistas integrantes del ejecutivo municipal con dinero propio para pagar su abogado y no hacerlo con el dr Noria del gremio de Adeom.

Cuando Alvarez le preguntó si era correcto el haber dado esos nombres por parte de Viera, Noria expresó que él le dijo al presidente de Adeom que para hacerlo debía tener pruebas de ello sino era pasible de una denuncia penal pero este contestó que sí contaba con pruebas al respecto.

Se alejó del cáracter triunfalista del presidente del gremio tras conocer el fallo judicial expresando que esto no es un partido de fútbol.

Habló sobre la demanda iniciada por los trabajadores de vialidad en cobros de horas trabajadas y por último expresó que estaba a estudio el inicio de una demanda por daños y perjuicios a quien denunció a estos trabajadores, y según expresa, sin prueba alguna.

La edil denunciante de estos trabajadores que inició esta serie de desencuentros laborales entre la comuna y tres funcionarios es la actual directora del Mides Florida Mirna Guadalupe.

Esta es la entrevista completa:[MORE...]