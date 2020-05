Diputada Fray Marcos Natalie Irigoyen: “La molestia es que entrega de canastas no se difundió”

... SHARES

En Rompecabezas charlamos vía plataforma de zoom en vivo con la diputada suplente y candidata a alcalde de Fray Marcos Natalie Irigoyen continuando con la polémica entrega de canastas solidarias de la empresa Tenfield a través de la Cruz Roja filial Florida en dicha localidad.

La diputada se enteró de la existencia de la entrega de canastas por parte de Cruz Roja en Fray Marcos a través de la radio FM del colega Carlos Valdivia en su programa “Magazine”, nunca había escuchado nada al respecto, y tras averiguar hasta en la propia alcaldía solo le supieron decir que habían solicitado el salón comunal para dicha entrega.

“La molestia radica que si existieron formularios en Fray Marcos no se le diera la difusión que se debía con algo tan importante como es la entrega de alimentos a personas que lo necesitan en estos tiempos

Tras preguntar nunca nadie me contestó quien los tenía, donde debían retirare y como se hacía para poder acceder a esas canastas

Me puse en contacto con otros integrantes de otros partidos como Javier Fernández, Daniel Sánchez, Martín Mónico y ninguno sabía nada sobre los formularios”.

“No se difundió nada, el grupo de “Jóvenes y no tan jóvenes” (liderado y cercano a la edil del Partido Nacional Isabel Moreira) de esta localidad ha hecho cosas muy lindas, siempre difunden mucho en redes, lo extraño y el cuestionamiento es porque esto no se difundió”.

“Tenemos uno de los tres municipios departamentales, Cruz Roja se tendría que haber comunicado con nuestra autoridades para enviar canastas tras relevamientos de la Alcaldía, eso debería ser lo correcto”.

Esta es la entrevista completa: