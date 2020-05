En junio vuelven las clases

by in Comentarios desactivados in Sociales

El presidente Luis Lacalle Pou anunció el retorno a clases de primaria y secundaria a partir del primero de junio.

Según explicó en conferencia de prensa, el retorno será en tres etapas y “hay un justificativo científico y pedagógico para el retorno por etapas”.

La primera tanda de estudiantes volverán a clases el primero de junio, el segundo el 15 de junio, y el tercero a fin de junio.

“Hoy para nosotros es un día bien importante, hay muchas familias esperando saber que va a pasar con la educación de sus hijos”, comenzó expresando el presidente en la rueda de prensa.

Lacalle anunció que el retorno a clases en una primera instancia será voluntario.

“Hemos decidido que la vuelta a clases sea voluntaria al menos hasta que dure la emergencia sanitaria”, informó, asegurando que en escuelas rurales la concurrencia está llegando al 50%.

“La clave del retorno está en el buen uso de la libertad”, expresó.

Recordó que el 8 de abril se anunció el primer retorno de la educación, “era una medida difícil”, dijo, recordando que posteriormente el 22 de abril empezaron las escuelas rurales.

“La concurrencia fue en un porcentaje menor y después se fue ampliando sensiblemente”, añadió, informando que se hicieron 300 test aleatorios y todos dieron resultado negativo.

El presidente no descartó tener que retroceder en caso que se detecten casos en la educación.

“Siempre trabajamos con todos los escenarios, para delante todo lo posible, para atrás todo lo necesario. Este retorno a clases está atado a protocolos y vinculado con detección de posibles casos”, manifestó, exhortando a tener cuidado a la hora de informar sobre eventuales síntomas porque “estamos tratando con niños y adolescentes, y enseguida se puede generar alarma”.

Sobre eventuales síntomas primarios que puedan tener los estudiantes, aseguró que seguramente no sea coronavirus pero que de todas formas “el Estado va a estar para tomar los test en caso que se necesario”.

En este sentido, enfatizó que “sigue siendo la salud lo más importante”.

Lacalle remarcó que “si hay algo que este gobierno no está dispuesto es a bajar las exigencias de la educación, es pan para hoy y hambre para mañana”.

Si bien el presidente había anunciado el recorte de vacaciones de julio y primavera, admitió que perdió, y que desde el 7 de julio habrá una semana de vacaciones en julio debido a la fecha de exámenes.