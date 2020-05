Cruz Roja Uruguay envió comunicado de prensa tras informe de Rompecabezas

by in Sociales | Comentarios desactivados in Departamentales

... SHARES

Luego del editorial realizado por el conductor de Rompecabezas Fabricio Alvarez, que también se puede leer en este nuestro portal sobre la entrega de canastas donadas por la empresa Tenfield y distribuidas por cruz Roja en el territorio nacional, y en el cual se pone en tela de juicio lo realizado en la localidad de Fray Marcos por la Cruz Roja filial Florida presidida por un suplente de edil nacionalista, la Cruz Roja a nivel nacional se comunicó con el conductor de Rompecabezas y director responsable del canal Tvflorida y la nueva FM Florida 89.3 vía mensaje en portal y en primera instancia solicitando contactarse.

Se le escribió via mail y se le adjunto teléfono para realizaran ese contacto solicitado.

Enviaron una nota en forma de comunicado de prensa, luego nos enteramos que a todos los medios, en la cual nos informaron sobre las acciones realizadas en Florida y enviaron imagenes y más para satisafcer de alguna forma lo que consideraron estabamos solicitando.

Quizás no entendieron.

En la carta que nos enviaron que acá publicamos expresan por ejemplo:

“Específicamente en el departamento de Florida se llevó adelante una primera entrega de 269 canastas que benefició a familias de Florida, Fray Marcos, Casupá, Cerro Colorado, Independencia, La Cruz y Reboledo”.

Nos llamó poderosamente la atención la información ya que en Florida se ha publicado de parte de actores políticos también nacionalistas que se encargaron de las canastas en Fray Marcos que han entregado 100 en esa localidad.

100 de 269 en Fray Marcos y las restantes 169 en Florida capital, Casupá, Cerro Colorado, Independencia, La Cruz y Reboledo.

O económicamente Fray Marcos está en una terrible crisis social o el resto de las ciudades, incluidas la capital, están de parabienes sin grandes necesidades o, también vale pensarlo, Cruz Roja a nivel nacional no tiene idea de lo que está comunicando por falta de información veraz desde Florida.

No muchos vecinos habitan la localidad de Reboledo.

No pudimos entre las pocas familias encontrar a nadie que haya recibido canastas de Cruz Roja.

Ni una familia.

Si han recibido canastas desde Desarrollo Social de la Intendencia o Mides Florida pero nadie de Cruz Roja.

Pero el comunicado continúa con por ejemplo: “Las familias fueron previamente priorizadas según necesidad por el Centro de Operaciones de Emergencia que funciona en la filial de dicho departamento”.

Nosotros como medio de comunicación no lo sabíamos.

El comunicado dice que la Cruz Roja filial Florida cuenta en nuestro departamento con un Centro de Operaciones de Emergencia.

Hemos estado trabajando años con la Cruz Roja desde nuestro lugar de comunicación junto a la querida e histórica ex presidenta Angélica Vidal, o Angélica Giordano como se la reconocía, y nunca tuvimos oportunidad de visualizar un Centro de Operaciones de Emergencia en Florida.

De acuerdo a esta información proporcionada a nivel nacional entonces no se entiende porque se recurrió a una edil y una candidata a alcalde blancas para repartir canastas en Fray Marcos si tienen un centro operacional departamental donde parece ser que previamente se prioriza y visualiza a las familias, o también vale pensarlo, Cruz Roja a nivel nacional no tiene idea de lo que está comunicando por falta de información veraz desde Florida.

Tiene más el comunicado: “Para la identificación se realizó un relevamiento en todo el departamento para priorizar aquellas familias con mayor estado de vulnerabilidad”. Y repito, en pocos días Cruz Roja filial Florida tiró por la borda una relación sin fisuras de años en la comunicación para publicar sus acciones sociales bajo la presidencia de Angélica Giordano.

Una lástima.

Este es el comunciado enviado por Cruz Roja Uruguay desde Montevideo: