La candidata a la Intendencia de Florida por Cabildo Abierto dra Flavia Silva en Rompecabezas

Es la primera de los candidatos y candidatas a la Intendencia de Florida que comienzan en estos días a entrevistarse en el programa Rompecabezas a modo de presentación, alejados aún de la campaña preelectoral pero con la mira puesta en el proyecto que deberán presentar ante la ciudadania los nueve aspirantes al sillón comunal.

En tiempos de coronavirus la comunicación es vía zoom y en breves minutos charlamos de ello y de lo que se viene en sus vidas.

Estuvimos en Rompecabezas con Fabricio Alvarez junto a la dra Flavia Silva del sector Avanza Florida y una de las dos candidatas a la Intendencia por Cabildo Abierto.

Entre otras se le preguntó si era compatible el estar designada en el directorio de la Asociación Nacional de Vivienda (ANV) y ser candidata expresó que iba a solicitar licencia de su trabajo para desarrollar la campaña no porque fuera ilegal la compativbilidad sino porque ella entiende debe darle un marco de respeto a la candidatura, también al respecto dijo que lo de ella era un cargo de confianza y no una dirección como la asumida por Gerardo Sotelo en los medios públicos nacionales y que es candidato suplente en le lista a la Intendencia de Maldonado por la coalición, por lo tanto jurídicamente lo de ella es legal y lo de Sotelo no.

