El sistema político despidió a Juan Justo Amaro

Actores de todos los partidos políticos lamentaron el fallecimiento del ex legislador e intendente Don Juan Justo Amaro.

Su lista 22 dio cuenta de la triste noticia definiendo a Amaro como su “líder, guía, y Caudillo colorado”. “Hoy comienza una leyenda…”, cerró el mensaje.

“La Junta Departamental de Florida lamenta con profundo pesar el fallecimiento del ex intendente Don Juan Justo Amaro. A su familia y amigos, nuestras condolencias. QEPD”, escribió el órgano deliberativo departamental en su cuenta de twitter.

La intendente Andrea Brugman expresó su “más profundo respeto ante el deceso de una figura política de nuestro departamento que trascendió fronteras partidarias”.

El diputado Carlos Enciso, líder de la Agrupación Manuel Oribe y futuro embajador de Uruguay en Argentina, envió sus condolencias a Juan Amaro Cedrés y su familia. “Nos deja un gran “caudillo” y líder de larga trayectoria por Florida y su Partido Colorado, alguna vez enfrentados, siempre de frente, muchas otras veces caminamos en las coincidencias”, narró.

El diputado frenteamplista Carlos Rodríguez Gálvez definió a Juan Justo Amaro como “un referente de la política nacional y departamental”, transmitiendo su acompañamiento a su familia, amigos y su querido Partido Colorado.

El dos veces ex presidente y actual senador, Julio María Sanguinetti, señaló que “Juan Justo Amaro fue un histórico luchador del Batllismo, nunca declinó en el esfuerzo. No lo detuvieron ni la dictadura ni las injusticias”, definiendo a Amaro como “un gran amigo”.

El ex senador José Amorín Batlle, hombre con quien Amaro caminó políticamente en las últimas elecciones, “con gran tristeza” comunicó el fallecimiento de su “amigo y referente”.

“Senador, Diputado, Intendente. Puntal que siempre acompañó a los que levantamos la bandera del Partido Colorado”, agregó, admitiendo que “el Batllismo está de duelo”.

El ex diputado Arocena catalogó a Amaro como “una persona auténtica que puso siempre a Florida por encima de su persona”.

El edil y candidato a intendente Eduardo Riviezzi, lamentó el fallecimiento del ex intendente Juan Justo Amaro y transmitió a su familia y su colectividad política sus condolencias.