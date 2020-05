Murió Don Juan Justo Amaro, el último gran caudillo del Partido Colorado

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

Este miércoles 20 de mayo falleció Don Juan Justo Amaro, líder histórico y último gran caudillo del Partido Colorado.

“Hoy comienza la leyenda, la vida de un hombre leal, honesto y buen amigo, falleció Juan Justo Amaro”, informó en sus redes sociales su hijo, Juan Amaro Cedrés.

“Cachirulo”, como se lo apodaba, vivió su vida dedicada a la política y al servicio público.

Fue diputado, senador, intendente, y director de varios entes públicos.

Como todos los años, el 14 de setiembre de 2019 celebró su cumpleaños 89, siendo ésta una fecha marcada a fuego para la Lista 22 en el almanaque.

Desde hace varios días se encontraba internado en estado delicado en el Sanatorio de COMEF.

24 horas antes de su deceso, su hijo transmitió su último mensaje. “En este momento de turbulencia por las dificultades en la salud que viven los uruguayos con mis 72 años de servicio en la administración pública quiere hacerles un pedido, que actúen con responsabilidad, que se cuiden, que cuiden a sus familias, y que quieran al Uruguay”.

Si bien no fue candidato a nada en las últimas dos elecciones, Amaro recorrió de punta a punta el departamento acompañando a quienes encabezan su querida lista 22.

Una vida dedicada a la política y servicio público…

En 1963 es electo miembro del Concejo Departamental de Florida, siendo éste su primer cargo político. En 1965 es designado director de UTE por el Poder Ejecutivo, cargo que desempeñaría durante dos años hasta finalizarlo en 1967, ya que ese año es designado nuevamente por el P. Ejecutivo como director de ANCAP.

Ejerció este cargo durante tres años y renunció para postularse como candidato a diputado por el departamento de Florida.

En los comicios de ese año finalmente es elegido diputado y asumió como tal el 1 de marzo de 1971.

El 27 de junio de 1973 tuvo que abandonar el Palacio Legislativo debido al Golpe de Estado que el entonces presidente Juan María Bordaberry había dado en el momento de disolución de las cámaras de representantes y de senadores.

Instaurada nuevamente la democracia, fue reelecto diputado por su departamento; su período se extendería de 1984 a 1989.

En 1989 vuelve a ser reelecto como diputado y terminado su período, en 1994 se postula como candidato a Intendente Municipal de Florida por el Partido Colorado, ganando las elecciones.

Asumió como intendente el 15 de febrero de 1995.

En el año 2000 renuncia a la intendencia para postularse a la reelección como Intendente, la que no obtiene.

Un año después asume como Presidente de OSE, ejerciendo el cargo hasta el 2003 cuando nuevamente renuncia para las elecciones del 2004 donde se postula como senador, siendo electo en el peor momento del Partido Colorado.

Asumió el 15 de febrero del 2005 en el senado, cargo que ocupó hasta 2010.

En el 2007 el fiscal Eduardo Fernández Dovat lo procesó por un delito continuado de fraude y cuatro delitos de abusos de funciones, presuntamente cometidos durante su gestión en OSE, lo que motivó un pedido de desafuero ante el Senado, lo cual no se concretó por la falta de votos.

El 15 de marzo de 2010 fue procesado con prisión por los delitos de “coautor responsable de un delito continuado de fraude y autor de un delito continuado de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley en reiteración real”, por distintas irregularidades que tuvieron lugar durante su gestión en OSE, entre 1996 y 2003.

Desde ese entonces profundizó su militancia en el departamento de Florida y en su querida Agrupación Amaro Peralta, la cual defendió a capa y espada.