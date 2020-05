Intendencia debe reintegrar a otro funcionario cesado hace 4 años

by in Comentarios desactivados in Sociales

El funcionario Roberto Trucido que había sido destituido por la Intendencia de Florida hace 4 años a raíz de una denuncia realizada por la edil del Partido Nacional, Mirna Guadalupe, fue notificado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que debe ser reintegrado por la comuna.

Fueron 3 los funcionarios cesados por la intendencia tras la administración administrativa realizada en su momento, pese al archivo de la denuncia penal en la justicia.

Dos de los cesados iniciaron una acción legal patrocinada en aquel entonces por el ahora ex abogado de Adeom Florida, Dr. Peralta.

El pasado 3 de marzo el TCA dio la razón al reclamo de Wilmar Ocanpo, exigiendo a la Intendencia a restituirlo en sus funciones.

En ese momento en conferencia de prensa la directiva de Adeom Florida comunicó que había otra reclamo muy avanzado y que seguramente tendría el mismo resultado.

Se trataba de Roberto Trucido, quien en estas horas recibió la buena noticia.

“Quiero limpiar mi imagen, a mi me ensuciaron, me echaron como que estaba robando cosas de la Intendencia. Judicialmente se comprobó que no tuve nada que ver”, decía Ocampo al hacer público el dictamen del TCA, adelantando que iniciaría acciones judiciales contra la Intendencia por daños y perjuicios.

Además de reintegralos a su plantilla, la Intendencia debe hacer frente a los haberes que los dos funcionarios debieron cobrar durante este largo tiempo.

El tercer cesado habría realizado un trámite similar con otro asesor legal pero sin éxito.