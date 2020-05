¿En Florida la Cruz Roja se destiñe? – Editorial

... SHARES

Nos llamó la atención que no se convocara al medio de comunicación que más presencias tiene en conferencias de prensa de cualquier índole en nuestra ciudad.

La Cruz Roja recibía de parte de la empresa Tenfield aproximadamente unas 300 hermosas canastas y no fuimos avisados al respecto como sí lo hicieron con otros colegas.

Suele suceder en nuestra querida y especial Florida que se confunda por parte de algunos gestores sociales la relación interpersonal con la relación de una investidura que obliga y determina un trato igualitario para todos.

Pero estamos acostumbrados a esos destrato por parte de estos increíbles gestores, generalmente molestos y sin entender que la labor periodística deja de serlo y se transforma en servilismo cuando se realiza para determinados intereses.

Lo cierto es que esto despertó nuestro interés por ello y hemos descubierto un sinfín de acciones que entendemos como probables actos reñidos con la moral al brindar un servicio a la población de la forma que la está realizando la Cruz Roja en Florida.

¿Sabrá la empresa Tenfield esto?

¿Sabrá la prestigiosa organización Cruz Roja esto?

¿Cuál es el protocolo de entrega de esas canastas?

¿La Junta departamental está al tanto de como representantes departamentales de esa legislatura están llevando a cabo esas entregas?

¿Y la Intendencia lo sabe? ¿Y el Mides lo sabe? ¿Y Desarrollo Social? ¿Quién controla?

¿Qué plan de entrega para que llegue a familias que necesitan se tiene?

¿Con quienes lo están llevando adelante?

Por ejemplo, hemos recibido denuncias de ciudadanos del interior del departamento que aquí hacemos públicas de acuerdo a esos informes.

El presidente de Cruz Roja Florida, que no sabemos por ignorarlo como llegó hasta allí e incluso como se define o elije a un presidente en un departamento, es un edil suplente del Partido Nacional.

¿Es correcto y ético que una institución de ayuda mundial tan prestigiosa tenga de presidente a un representante militante político partidario? Más allá de un sinfín de fundamentos y respuestas a esta interrogante, surgen otras directamente vinculadas al cargo que el presidente ostenta. ¿Cómo se define por ejemplo a las personas que se encargarán de ello y el envío de canastas a Fray Marcos, Sarandí Grande o Casupá?

¿De qué forma se realizaron? ¿En qué vehículos se entregaron? ¿Quién estuvo con la logística adecuada para realizar un trabajo justo y digno de acercamiento a esas personas necesitadas?

¿Se recurrió al conocimiento de las trabajadoras sociales de la Intendencia de Florida para desarrollar un trabajo correcto?

¿Si así fuera porque no se realizó, como ordena el sentido común, llevar adelante esas donaciones a través de las autoridades del territorio como son las alcaldías?

¿No creen que sería lo más correcto por el conocimiento de su propia gente amén de alejar suspicacias y espantar los fantasmas de una conducta inmoral?

Es la gente necesitada la que está en juego, no son números ni cosas, son ancianos, niños, madres solteras con hijos, mujeres que no tienen hoy para parar la olla.

No se puede jugar ni aprovecharse de la necesidad de la gente.

Es muy grave hacerlo.

Nosotros contamos con varios testimonios que de ser necesarios convocaremos de acuerdo a nuestras necesidades.

Damos algunos ejemplos.

En Fray Marcos una edil del Partido Nacional y la concejal del Partido Colorado ahora candidata a alcalde por el Partido Nacional han salido a recorrer hogares con libretita en mano (metafóricamente hablando ya que también existe whatsapp).

Nos han denunciado ausencias de visitas en varios pequeños hogares que se sabe de antemano necesitan, pero que no responden a su idea política.

Podemos creer en la buena disposición de los actores en cuestión, pero si hicieran lo correcto, no deberían estar recorriendo u ofreciendo en forma personal creando esa realidad de dependencia con tinte clientelar, si hicieran lo correcto derivarían la libretita y la lapicera a otras personas que no figuren en partidos políticos para no crear ese clientelismo político servil de dependencia económica.

Más claro aún, deberían dejar en manos de la alcaldía esa tarea, alejarían suspicacias y obtendrían el beneficio de que la gente viera que están haciendo lo correcto.

La gente necesita representantes que hagan lo correcto.

Sabemos que la alcaldía de Fray Marcos realizó en el comienzo de esta pandemia un llamado público para conocer las realidades de las familias que necesitan ayuda económica y se presentaron y anotaron 21 familias.

Era lógico y esperable si tenemos en cuenta que este hermoso pueblo fue noticia hace un tiempo en el diario El Observador en tiempos de crisis en el país y señalado como uno de los más bajos porcentualmente en tema desempleo de todo el país.

¿Qué estudio determinó tan alta proporción de entrega de canastas, un tercio de las recibidas de parte de Cruz Roja, a un pueblo en detrimento de los demás?

Otro ejemplo en Fray Marcos.

Entregaron canastas en un residencial privado donde se le cobra una lógica partida mensual a la familia del abuelo o abuela por vivir allí.

¿Por qué se le entregaron canastas al hogar de ancianos?

No cobran una mensualidad para satisfacer todas las necesidades de esas personas?

Se puede hacer algo peor que entregar canastas solidarias a un residencial privado que cobra justamente entre otras cosas para alimentarlos? Sabe Cruz Roja que el hogar de ancianos de Florida está hace más de un año, antes de la aparición del virus, recorriendo medios por la falta de recursos para subsistir?

Es uno de los tres, existe uno en sarandí Grande y otro en Casupá, hogares residenciales que es manejado por una comisión con personería jurídica que determina un servicio social sin fines de lucro, no sería conveniente depositar solo canastas allí?

Alguien debería dar respuesta.

O el presidente, o la edil, o la concejal candidata, o la empresa Tenfield o la mismísima institución Cruz Roja.

Alguien desde la Junta Departamental debería exigir transparencia, ya no por el mal uso de materiales alimenticios en posible o probable provecho proselitista en nuestro departamento, sino en la transparencia moral que debe existir desde el ámbito político en tiempos de pandemia donde muchos no se dan el lujo de poder comer.

Transformar la entrega de alimentos jugando con la necesidad de la gente, sin desarrollar una logística de entrega que dé certeza de que se llega a quienes de verdad necesitan, haciendo de esto una práctica solidaria proselitista, es mucho más grave de lo que creen, incluso aunque algún dirigente político departamental reste importancia en ese su entorno privado.

Obviamente no es la primera vez que sucede.

Es de una conducta indigna darse el lujo de no pasar hambre y jugar con quienes si lo pasan.

En Florida no vale todo.

Fabricio Alvarez.