¿Vuelve al Partido Nacional la edil Alejandra Facciolo?

En la ⁦@amo_62florida charlando con Alejandra del Partido de la Gente sobre la realidad local y nacional”, tuiteó este sábado el diputado Carlos Enciso, líder de la Agrupación Manuel Oribe informando sobre el encuentro que mantuvo con la edil Alejandra Facciolo, electa por el Partido Nacional pero actualmente en el Partido de la Gente.

Facciolo fue una de las primeras adhesiones que recibió Edgardo Novick en el departamento de Florida.

La edil que fuera electa en mayo de 2015 por la Agrupación Leandro Gómez del Partido Nacional que postulara a Ernesto Sánchez como candidato a intendente, adhirió a Novick en junio de 2017.

Desde ese entonces marcó su propio perfil en el órgano deliberativo departamental, votando en más de una ocasión de forma diferenciada al oficialismo, su ex bancada.

Sin ir más lejos, tan solo un mes después de abandonar el Partido Nacional, en la Junta Departamental el oficialismo le cambió de lugar y ella se molestó.

Con el paso del tiempo Facciolo se transformó en una de las principales caras visibles del Partido de la Gente en Florida.

Además de ser candidata a la diputación, ocupó un lugar de privilegio en la lista al senado, pero la pobre votación del partido liderado por Novick le impidió llegar al parlamento.

En Florida el Partido de la Gente tampoco registró una buena votación en octubre pasado, por lo que el futuro de este sector político es incierto, al menos en el departamento.

La reunión de Facciolo junto a su pareja Fabricio Barrios, ex dirigente de Adeom Florida, con el diputado, futuro embajador en Argentina, y líder de la Agrupación Manuel Oribe, significa un acercamiento al Partido Nacional y especialmente al oficialismo, sector con el cual no siempre mantuvo un buen vínculo, si tenemos en cuenta que la lista 400 que integró anteriormente se caracterizó por oponerse a la 62 luego de la destitución de German Fierro como director de obras en el primer período de la administración Enciso.

Habrá que esperar que sucede en las próximas semanas, pero no sería descabellado suponer que Facciolo se pueda transformar en una de las nuevas adhesiones de la Agrupación Manuel Oribe y de la candidatura a la intendencia de Guillermo López.