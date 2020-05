Dos jóvenes formalizados por homicidio muy especialmente agravado

by in Comentarios desactivados in Policiales

... SHARES

La justicia inició un proceso de formalización por homicidio muy especialmente agravado para los dos individuos que robaron y asesinaron a Armando “Lalo” Dos Santos de 92 años.

El joven de 20 años fue formalizado con 180 días de prisión preventiva, mientras que al adolescente de 16 años como medida cautelar se lo derivó al INISA.

Ambos enfrentarán tras el juicio oral una pena mínima de 15 años y una máxima de 30 años.

Los jóvenes fueron detenidos por la policía tras la información que ésta recibió sobre el mediodía de este jueves.

Al allanar las viviendas los investigadores encontraron algunos de los elementos robados, un hacha, una sierra de mano, tres sillas plegables y dos garrafas de 13kgs, las cuales habían sido pintadas de otro color por una tercera persona.

Además, los jóvenes lograron hacerse de algo de dinero, aunque muy poco, por más que en el interior de su vivienda el nonagenario guardaba cerca de $400.000.

El juez en lo penal, Dr. Diego Prieto, explicó a Noticias TVF que los implicados no brindaron testimonio en la sede judicial, y si bien lo hicieron previamente en la fiscalía, no se puede hablar de confesión del hecho por parte de ambos.

No obstante, hay elementos suficientes que lo vinculan con el brutal homicidio del anciano.

En esta línea se informó que se está a la espera del resultado de ADN de una muestra de sangre encontrada en una de las prendas de los acusados.

Tampoco se pudo determinar al momento si el hecho fue premeditado o si se le fue de las manos la situación a los jóvenes.

El próximo trámite judicial es para ambos el juicio oral.

De todas formas, la investigación aún no estaría cerrada, ya que en el robo de alguno de los elementos podría haber una tercera persona implicada.

Si bien no quedó claro en la investigación, es probable que ambos por vivir en la misma zona, conocieran a la víctima.

Recordamos que el robo y la brutal agresión al nonagenario ocurrió en la mañana del martes 12.

El cuerpo del “Lalo” fue encontrado varias horas después por un trabajador de la zona que habitualmente lo visitaba, y que al pasar por el lugar notó que uno de los vidrios de la ventana estaba roto.

El cuerpo de Dos Santos estaba tapado con una frazada debajo de un árbol y con un importante sangrado en su cabeza.

Si bien no está claro, los violentos golpes que le terminaron quitando la vida al anciano habrían sido producidos con un palo o caño.