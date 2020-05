Compleja interna colorada: Lanz se fue de la Junta y los que quedaron no se juntan

... SHARES

Todo surgió desde un Twitter que escribimos desde el porgrama Rompecabezas donde su conductor expresaba que se estaba realizando solidaridad proselitista al tener a varios actores políticos fotografiándose con gente humilde al hacer entrega de donaciones.

Y ello desencadenó una serie de desencuentros, uno llamó al otro manijenado, entre protagonistas políticos locales y culminó mostrando las diferencias que tiene el Partido Colorado en su interna local.

El edil Pablo Patrón y su lista salieron públicamente a mostrar su descontento ante lo que entienden una línea de trabajo en la bancada colorada con una protagonismo personal de quien finalmente quedó como titular de una de las dos bancas tras el alejamiento0 del canidadto Pablo Lanz al ministerio de Ganadería.

Se trata del edil Gustavo Cuello, cabeza de una de las listas de Ciudadanos a la Junta, que según Patrón y ahora también otros diriegntes colorados, ha llevado a cabo una serie de acciones sin previo aviso al Partido ni al resto de la bancada.

Por ejemplo el viernes 8 se reunió con la intendenta Andrea Brugman para tratar temas como obras de fideicomiso y actualidad de situación por el covid 19.

No lo habría comunicado a sus pares y estos entienden que no es correcto.

Debido a ello es que la lista 603 que lidera el edil Pablo Patrón envió un comunicado de prensa donde especifica que no trabajarán más detrás de la edilatura titular que ostenta quien ahora la ocupa en lugar del titular Lanz, el edil Gustavo Cuello.

Pero esto no fue todo, hoy en Rompecabezas Fabricio Alvarez recibió comunicación de la edil del Partido Colorado Angélica Figueroa expresando que tampoco ellos recibieron comunicación alguna de la reunión con intendenta Andrea Brugman, lo que detrmina que fue realizada a título personal por el edil Cuello y no sería la forma.

Amén de esto, también se comunicó el candidato a la intendencia Claudio Fernández, felicitando a Patrón por la valentía de denunciar estas acciones de carácter personal, compartiendo en un todo lo que el edil denuncia, agregando que el ejemplo lo da el edil Javier Fernández que aún siendo independiente nunca dejó de informar a sus suplentes Angélica y Carmelo, finalizando que ve con tristeza la falta comuniación hoy entre los intregrantes de la bancada colorada en la Junta de Florida.