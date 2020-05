Carapa se sintió ofendido por Ignacio Costa y solicita una disculpa pública

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

“Ahora entiendo por qué no votaron la investigadora del MIDES. DESVIARON GUITA QUE ERA PARA LOS QUE MENOS TIENEN!!! Después hay que escuchar a Carapa y al FA hablando de transparencia, honestidad y políticas sociales…que país generoso e inviable éste!

Ojalá caigan todos en cana”, escribió en su cuenta de twitter el presidente de la Junta Departamental de Florida, edil Ignacio Costa, tras conocerse el resultado de la auditoría del MIDES publicada por el diario El País.

El diputado del MPP Carlos Rodríguez Gálvez salió este lunes al cruce de las expresiones de Costa, publicando una carta abierta “ante la ofensa”.

En su nota el legislador asegura que el comentario del presidente de la Junta “fue repicado por la intendente departamental, ediles y otras autoridades del gobierno departamental”.

Frente a la actitud del edil Costa y de quienes dieron difusión a su texto, el diputado emepepista consideró “ofensivo” hacia su persona y su partido, “haciendo afirmaciones que no son ciertas ni comprobadas”.

Rodríguez Gálvez envió copa de dicha publicación a sus asesores jurídicos “para que evalúen las posibles acciones a tomar”.

Además, admitió que “manifestar públicamente la intención o deseo de que “ojalá cagan todos en cana…” dirigida hacia nuestra persona e integrantes de nuestro partido, no es una actitud aceptable en el marco del relacionamiento democrático que todos debemos respetar, y aún más quienes tienen responsabilidades institucionales, como el presidente de la Junta Departamental”.

En este sentido, recordó que su actitud hacia otros partidos o individuos con los que tiene diferencias políticas “nunca han tenido un tono ofensivo o que contengan manifestaciones de odio”.

“Pido hacia nosotros la misma actitud de respeto”, agregó.

Independientemente de las eventuales acciones legales que pueda y analiza tomar, Rodríguez Gálvez solicitó “una disculpa pública del presidente de la Junta Departamental, edil Ignacio Costa, y de quienes repicaron su texto ofensivo”.