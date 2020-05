Varios condenados por operación “El Renacer”

by in Comentarios desactivados in Policiales

El Juzgado Letrado de 1er. Turno de Florida recibió a los detenidos por la operación “El Renacer” efectuada por la policía de Florida mediante la cual se incautó droga, armas de fuego, vehículos, dinero y electrodomésticos.

Tras la audidiencia judicial se dispuso la formalización de N.R.T.C por la presunta comisión en calidad de autor de un delito continuado de negociación de marihuana y cocaína, en reiteración real con un delito de tenencia no autorizada de armas y municiones, disponiéndose la prisión preventiva por el plazo de 150 días.

Para G.A.M.C se ordenó la condena como autor penalmente responsable de un delito continuado de tráfico ilícito de estupefacientes (marihuana y cocaína) en la modalidad de negociación de cualquier modo, a sufrir la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de penitenciaría.

F.M.P.N como autor penalmente responsable de un delito continuado de tráfico ilícito de estupefacientes (marihuana y cocaína) en modalidad de negociación de cualquier modo, a la pena de tres (3) años de penitenciaría.

G.B.L como autor penalmente responsable de un delito de tenencia de sustancias estupefacientes (marihuana) no para su consumo, a la pena de veinte (20) meses de prisión, la que se cumplirá en régimen de libertad vigilada.

C.G. como autora penalmente responsable de un delito continuado de tráfico ilícito de estupefacientes (marihuana) en la modalidad de negociación de cualquier modo, a la pena de veintidós (22) meses de prisión, la que se cumplirá en régimen de libertad vigilada.

P.G.C como autor penalmente responsable de un delito continuado de tenencia de sustancias estupefacientes (marihuana) no para consumo, a la pena de veintidós (22) meses de prisión, la que se cumplirá en régimen de libertad vigilada.