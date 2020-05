Cooperativas de Viviendas se quedaron sin primer sorteo anual

by in Comentarios desactivados in Ambito Político

“Nos sorprendió la definición que tomaron las autoridades del nuevo Ministerio de Vivienda de modificar el calendario que ya estaba previsto para este 2020”, indicó a Noticias TVF el diputado Carlos Rodríguez Gálvez sobre la suspensión del primer sorteo del año para Cooperativas de Viviendas.

“Esperemos que no sea así en los años siguientes”, subrayó, recordando que “desde el año 2008 que está la nueva reglamentación las cooperativas de viviendas van a 2 sorteos anuales donde se adjudican 2000 cupos de viviendas”.

Según narró el legislador, en Florida se puede apreciar “la cantidad de familias que han podido acceder a la vivienda propia a través del modelo cooperativo”, por lo cual la medida adoptada por el nuevo MVOTMA es “triste en la medida que se baja a la mitad la cantidad de cupos de cooperativas”, por lo que habrán “menos familias que van a poder acceder” a su casa propia.

Rodríguez Gálvez también mencionó que bajará la cantidad de obras en construcción por lo que afectará de alguna manera el empleo en la construcción.

“El reglamento del 2008 establecía que si por 3 sorteos la cooperativa no salía sorteada se le adjudicaba directamente, eso significaba que cooperativas de Florida que ya firmaron boletos de reservas por los terrenos que van a comprar estaban en la expectativa de los 3 sorteos. Esa realidad hoy cambia totalmente, por lo tanto si en diciembre no salen sorteadas van a tener que ir eventualmente si esto sigue así a diciembre del 2021, y si no salen recién se le adjudicaría a diciembre de 2022”, detalló, asegurando que “eso va a significar con algunas cooperativas que ya tenían firmado el boleto de reserva por 2 años que van a tener que hacer frente a un compromiso económico si tienen la mala suerte de no salir en el sorteo”.

Para el diputado emepepista “es una noticia triste para este modelo que venía funcionando de manera correcta”, adelantando que este martes presentará en el ámbito de la cámara de diputados una exposición escrita justamente planteando esta situación, enviándosela no solo a la Ministra de Vivienda Irene Moreira sino también al Presidente de la Republica.