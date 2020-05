El Coronavirus, los hogares de ancianos y los árboles del santa Lucía.

by in Departamentales, Sociales | Comentarios desactivados in Culturales

Editorial de Fabricio Alvarez.

El Coronavirus golpea fundamentalmente en los ancianos.

La población de riesgo se sitúa en los mayores de 65 años.

El virus cuando contagia un cuerpo con dolencias y naturales bajas defensas suele ser mortal.

Al ingresar a un residencial, pensión u hogar de ancianos, es cuando más preocupa a las autoridades debido a que necesitan una atención adecuada con internación para poder curarlos.

La mayoría de humanos contagiados se recuperan en sus hogares, pero la mayoría de los abuelos y abuelas no.

Es consecuencia de esto que sale a la luz con fuerza el problema de los residenciales, pensiones u hogares de ancianos en nuestro país, con las responsabilidades compartidas de negligencia general.

Y los partidos opositores dentro del sistema comienzan a pasarse facturas en cuanto a la falta de compromiso y control para con la población de la tercera edad.

Todos sabemos desde siempre esta problemática.

Ahora parece que muchos la descubrieron recién.

Aguardemos de qué forma cambiarán esa realidad y esperemos así sea.

Sabes porqué escribo esto?

Por la falta de control del sistema en muchas más cosas.

Cuando uno escucha en los montes cercanos a la ciudad el ruido de motosierras, lo entiende.

Quizás en un futuro próximo un nuevo virus atente contra la vida humana y uno de los factores para combatirlo podría ser la cantidad y calidad de los árboles autóctonos disponibles en cada región.

Y la veo venir.

Ahí el sistema ordenado y gestionado por nuestra elegida clase política nos contará que recién se dio cuenta de la enrome depredación de nuestra fauna autóctona.

Y culpará a cualquier gobierno anterior, y este se exculpará diciendo que viene de años y no pudo dar solución.

Y ahí será general la indignación de que las costas de nuestros ríos y arroyos han sido depredados por la mano humana y saldremos en medios y en redes a dar nuestra opinión gritando “no tienen vergüenza como no hicieron nunca nada por un tema que nos compete a todos”.

Pero eso será cuando un virus atente contra la vida ya, ahora, que nos comprometa a nosotros, y no porque estemos dejando a las próximas generaciones un medioambiente destruido.

Y el sistema dirá que no pudo solucionar la problemática de miles de hombres y mujeres que utilizan esta práctica para darle de comer a sus hijos.

De comer y todas las demás necesidades básicas para que un niño viva.

El sistema no dirá que lo sabía, aunque lo sepa.

La gente saldrá públicamente a expresar indignada que no lo sabía, aunque lo sabe.

El poder político no asumirá que esos hombres y mujeres realizan esa tarea porque no encuentra un lugar adecuado donde ganar sus sustento diario para vivir, sin siquiera entrar en los derechos como ciudadanos y como trabajadores que están lejos de ser contemplados.

Las motosierras pululan en nuestro montes, destrozándolos, y nadie puede hacer nada porque no hay solución económica para esa masa de hombres y mujeres que también necesitan vivir.

Del mismo modo, las residenciales sin habilitaciones y algunas con un trato casi inhumano hacia abuelos y abuelas, pululan en nuestro territorio.

Parecer que ahora por el coronavirus pondrán más atención en el tema.

Deberá pasar algo en el futuro que atente contra todos donde necesitemos los árboles para encontrar la solución y de esa forma presten atención a esta problemática?

Permítanme dudar sobre las soluciones venideras.

Después que pase la pandemia, cuando podamos estar inmunizados todos con una vacuna, nos olvidaremos todos, el sistema y la gente, y todo continuará igual.

Las personas de la tercera edad sobreviviendo como puedan.

Y las costas de nuestros hilos de agua también.