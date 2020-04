by in Comentarios desactivados in Sociales

El presidente Luis Lacalle Pou descartó que el país vaya a perder el año en materia educativo.

“No tenemos una fecha preestablecida, tenemos un cronograma”, indicó, asegurando que “no tiramos la toalla, no nos podemos dar por vencidos”.

En este sentido, adelantó que en la hipótesis que las clases no puedan volver pronto, “lo que habrá serán menos vacaciones, pero no vamos a dar el año por perdido”.

“Me resisto a dar por perdido un año”, sentenció el primer mandatario.