Reinico de clases: 31 escuelas rurales se suman en Florida

De la lista inicial de 33 escuelas rurales del departamento de Florida el miércoles 22, día en el cual el gobierno nacional marcó para el reinicio de las clases, solo retomaron las actividades 23.

Hubo 9 escuelas que no recibieron alumnos por no contar al momento con auxiliar de servicio y otra que no inició por la falta del resultado del hisopado que se le realizara a la docente que viaja desde Durazno.

El primer día concurrieron a clases 49 de 206 alumnos, es decir un 24%.

Con el paso de los días el promedio aumento, y llegó al 37%, informaron a Noticias TVF.

Además, retomaron las actividades 9 de las 10 escuelas que no lo habían podido hacer, 8 de ellas por la contratación con una partida especial por dos meses de auxiliar de servicio, y la restante al conocerse el resultado negativo del test hecho a la docente.

De la lista inicial solo no ha comenzado la Escuela Nº 100 Piedra Campana, la cual continúa en proceso para contar con auxiliar

Este miércoles 29 deben retomar los cursos otras 32 escuelas rurales:

Escuela Nº 11 Goñi

Escuela Nº 13 Rincón Sauce del Yi

Escuela Nº 14 Pintado

Escuela Nº 15 Camino a La Escobilla

Escuela Nº 18 Cerros de Florida

Escuela Nº 20 Illescas

Escuela Nº 23 Chacras de Florida

Escuela Nº 26 Reboledo

Escuela Nº 29 Maciel

Escuela Nº 42 Paso de los Novillos

Escuela Nº 50 Paraje 31 de Marzo

Escuela Nº 53 Puente de Mendoza

Escuela Nº 54 Berrondo

Escuela Nº 55 Paso Severino

Escuela Nº 58 Puntas de Sarandí

Escuela Nº 59 Chamizo Chico

Escuela Nº 61 Puntas de Calleros

Escuela Nº 65 Puntas de La Escobilla

Escuela Nº 67 Costas de Santa Lucía Grande

Escuela Nº 68 Pantanoso de Castro

Escuela Nº 73 Independencia

Escuela Nº 74 Para Sánchez

Escuela Nº 81 Sarandí Grande

Escuela Nº 86 Piedras Coloradas

Escuela Nº 88 Las Piedritas

Escuela Nº 91 Costa de Sauce del Yi

Escuela Nº 98 Tornero

Escuela Nº 101 San Gabriel

Escuela Nº 110 Colonia Treinta y Tres Orientales

Escuela Nº 114 San Pedro de Timote

Escuela Nº 115 Santa Clara

Escuela Nº 118 Paso de la Cruz del Yi.

De estos centros educativos la Escuela Nº 13 Rincón Sauce del Yi; Escuela Nº 26 Reboledo; Escuela Nº 68 Pantanoso de Castro, Escuela Nº 98 Tornero; y la Escuela Nº 115 Santa Clara no comenzarán por no cumplir el protocolo debido a la falta de auxiliares de servicio.

Tampoco iniciará la Escuela Nº 15 Camino a la Escobilla porque el edificio se encuentra en obra.

Las nuevas escuelas cuentan con una matrícula total de 593 niños, los que sumados a los 206 de la tanda inicial da un total de 799 alumnos.

En la Escuela Nº 27 de La Macana ningun alumno se ha presentado cumplida la primera semana.