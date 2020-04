Corte Electoral no dio lugar a reclamos de vecinos por cambio de trazado ferroviario

by in Comentarios desactivados in Sociales

Con fecha 22 de abril la Corte Electoral declaró improcedentes las iniciativas legislativas locales presentadas ante la Junta Departamental de Florida y el referéndum local que se promueve relativo a iniciativa legislativa local (artículo 305 de la Constitución) por parte de vecinos de la ciudad de Florida, 25 de Mayo e Independencia en referencia al cambio del trazado de la vía férrea.

El artículo 305 de la Constitución establece que “El quince por ciento de los inscriptos residentes en una localidad o circunscripción que determine la ley, tendrá el derecho de iniciativa ante los órganos del Gobierno Departamental en asuntos de dicha jurisdicción.

Mediante las mencionadas iniciativas legislativas locales, habían comparecido ante la Junta Departamental de Florida ciudadanos presuntamente inscriptos en las circunscripciones electorales de la ciudad de Florida, 25 de Mayo y Sarandí Grande respectivamente, promoviendo el dictado sendos Decretos de la Junta Departamental de Durazno “con fuerza de ley en su jurisdicción”, en los cuales a través de un artículo único se disponga la prohibición del tránsito del tren (en el marco del proyecto “Ferrocarril Central”) por las zonas urbanas de dichas localidades.

La Junta Departamental de Florida oportunamente remitió a la Corte Electoral los antecedentes respectivos y sobres con papeletas firmadas por los ciudadanos, a efectos de que la Corporación dictamine si se ha alcanzado el porcentaje de firmas de ciudadanos inscriptos requerido en el caso concreto.

La Corte Electoral ingresa al análisis de la procedencia jurídica de la iniciativa planteada, en el entendido que es jurisprudencia de la misma que la validación de firmas debe hacerse relevando la regularidad jurídica de la iniciativa que se promueve, por lo que previo a remitir las mismas a la Oficina Nacional Electoral para tal fin, la Corporación efectuó un análisis de la pertinencia jurídica de la iniciativa legislativa local y del referéndum que se promueve.

Habiendo realizado la Corte Electoral el análisis de la regularidad jurídica de la iniciativa local presentada, la misma concluye lo siguiente:

1º) Que la eventual verificación de las firmas entregadas a la Corte Electoral habilitaría únicamente a la prosecución de la iniciativa legislativa local y no a la convocatoria de un referéndum a ese respecto.

Por ello, no corresponde recurrir a los artículos 72 y 332 de la Constitución para habilitar un referéndum para el caso que el gobierno departamental de Florida rechace la iniciativa legislativa local que se promueve, ya que hacerlo implicaría exorbitar lo dispuesto por el artículo 305 de la Constitución y las disposiciones legales citadas.

2º) Que la actividad ferroviaria y su regulación corresponde a la materia nacional y a los órganos del Estado nacional y no a los gobiernos departamentales o locales, por lo cual éstos no tienen competencia para regular la actividad o materia ferroviaria y en consecuencia tampoco para prohibir o regular el trazado de vías férreas o el tránsito ferroviario.

En consecuencia, sostiene la Corte Electoral: “cualquier decisión que adoptara la Junta Departamental de Florida con respecto a la iniciativa legislativa local en examen la haría incurrir en el vicio de incompetencia y comprometería su responsabilidad pública”, concluyendo que “existen razones de mérito formal para declarar la falta de regularidad jurídica de la iniciativa que se promueve”.

Teniendo presente el contenido de la referida Sentencia de la Corte Electoral, los asesores letrados de la Junta Departamental de Florida, Cipriano Curuchet y Ruben Del Castillo, consideran que “lo dispuesto en la misma obtura la posibilidad de que la Junta Departamental de Florida pueda ingresar en la consideración de las iniciativas locales presentadas por la vía del procedimiento establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República, dado que la Corporación ni siquiera procedió a realizar la validación de firmas requerida legalmente, rechazando en forma liminar y por razones formales la iniciativa presentada. Por ende, la Junta Departamental de Florida se encuentra impedida de ingresar en consideración de la “oportunidad o mérito” de las iniciativas locales presentadas por la vía del mecanismo previsto en el artículo 305 de la Constitución de la República.

Desde el punto de vista procedimental, correspondería el dictado de una Resolución –que puede ser emanada de la Presidencia del cuerpo- meramente declarativa de la imposibilidad de continuar el trámite iniciado al amparo de la citada norma constitucional.

Ahora bien: ello no impide que desde el punto de vista legislativo pueda presentarse, discutirse e incluso sancionarse por parte del cuerpo una norma jurídica departamental de análogo carácter al establecido en las iniciativas locales oportunamente presentadas, en la medida que las mismas sean expresamente recogidas por vía de la iniciativa legislativa de que es titular cada miembro de la Junta Departamental. Dicha eventual nueva iniciativa constituirá –no obstante- la articulación y puesta en funcionamiento de un mecanismo diverso (esto es, una iniciativa legislativa de parte de un Edil Departamental) de aquel que fuera incoado mediante las iniciativas locales cuya procedencia fuera rechazada por la Corte Electoral”.