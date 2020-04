El dr Hugo Tarigo en Rompecabezas expresa que es difícil Florida escape de la realidad nacional

by in Sociales | Comentarios desactivados in Departamentales

Tras el sonado caso de la doctora que trabaja en el Hospital Vilardebó en Montevideo y atendió en Florida sin saber que estaba contagiada de Covid 19 y tras una serie de datos, expresiones y declaraciones, entevistamos en Romoecabezas vía telefónica al director técnico de COMEF dr Hugo Tarigo.

Como siempre muy amablemente el jerarca local de la salud privada en Florida aclaró detalles y sumó en la charla otra serie de cuestiones que hacen al dificil momento que atraviesa la sociedad mundial con respecto al Coronavirus.

Y habló de los tres tipos de contagio y fue claro con respecto a las medidas tomadas con quienes estuvieron cerca de la dra capitalina teniendo en cuenta que esa es una vía directa, y no escapandole a la posiblidad siempre existente del contagio casual que siempre está presente en lo cotidiano de nuestra vidas.

Aunque Florida aún continúa libre de Covid 19, y justo el mismo día que la intendenta expresó lo mismo a Fabricio Alvarez, Tarigo dijo que aunque deseemos lo contrario en algún momneto esto llegará a nuestro departamento y por ello debemos estar preparados.

En el mismo rumbo Brugman había expresado que ojalá no nos sucediera pero que no podemos caminar con una venda en los ojos y que sería practicamente imposible no tener el coronavirus en nuestro departamento.

Tarigo dice también que aunque las previsiones han sido mucho mejor de lo esperado, siguen en la tesitura que puede haber una pequeña explosión del virus y que debemos seguir ciudándonos mucho.

Aislamiento. no contacto y no aglomeración como base de vida diario ahora se suma la obligatoridedad en la mutualista COMEF de ingreso con tapabocas, medida que se ha impuesto en grandes areas comerciales de venta, intendencia y más.

Se insiste en el uso del tapabocas como prevención que minimiza fuertemente la posiblifad de contagio.

Agradecemos al dr Hugo Tarigo que en momentos de trabajo arduo por la situación, entiende la necesidad de escuchar voces académicas entre los floridenses y siempre está dispuesto a brindarla.

Esta es la pequeña nota telefónica que dice mucho: