Solo 49 de 206 niños volvieron a las aulas en Florida

Finalmente fueron 23 de las 33 Escuelas Rurales del departamento marcadas en esta primera instancia por la ANEP las que retomaron las clases este 22 de abril.

Hay 9 escuelas que no reiniciaron los cursos por falta de auxiliar de servicio, estando en proceso la contratación.

La escuela Nº 46 de Paso del Rey no inició las actividades por la falta del resultado del hisopado que se le realizara a la docente que viaja desde Durazno. Tal escuela tiene 13 niños inscriptos.

De las 23 escuelas que sí retomaron las clases hubo 4 que no tuvieron ni un niño presente, ellas fueron la Escuela Nº 27 de La Macana con una matrícula de 28 niños, la Escuela Nº 25 de Villa Vieja con una matrícula de 16 niños, la Escuela Nº 16 de Polanco del Yí con 16 niños inscriptos, y la Escuela Nº 94 de Arroyo de los Negro.

En la Escuela Nº 48 de Molles de Timote concurrieron 3 de 4 niños; en la Nº 60 de Montecoral 4 de 4; en la Nº 95 Barra Molles de Timote 1 de 5; en la Nº 6 Tala de Maciel 2 de 3; en la Nº 30 Puntas de Paraná 4 de 8; en la Nº32 de San Gerónimo 3 de 6; en la Nº43 Palermo 2 de 5; en la Nº 44 Cerros de la Macana 3 de 3; en la Nº 56 Paso Candil 3 de 25; en la 62 Talita 5 de 13; en la Nº69 Sauce de Casupá 5 de 7; en la Nº 84 Barra Sauce 4 de 4; en la Escuela Nº 93 Costas de Talita 2 de 10 pero mañana se inscribirán 4 nuevos alumnos; en la Nº 106 Rincón de Vignoles 1 de 1.

Las escuelas que no iniciaron las clases por falta de auxiliar de servicio fueron: la 87º Colonia Francia, 39º Costas de Pintado; Nº 70 Cuchilla Santo Domingo; Escuela Nº 79 Puntas de Chamamé, Nº 85 Puntas de San Gabriel; Nº 90 Paso Calleros; Nº 96 Costas de Tala (empieza mañana, tiene 4 alumnos de los cuales uno ya confirmó que concurrirá); Nº 100 Piedra Campana; y Nº 10 de Tala de Castro (la auxiliar de servicio es mayor de 60 años e hipertensa).

Nos fue imposible obtener la información de las escuelas Nº 66 Tabaré, Nº40 Camino al Obelisco (matrícula 7), Nº 49 Mansavillagra (matrícula 2); Nº63 La Palma (matrícula 2).

La Directora Nacional de Primaria, Irupé Buzzetti, estuvo presente en la Escuela Nº 27 de La Macana donde justo no fue ningún niño, dirigiéndose posteriormente a la Escuela Nº 56 de Paso Candil.

Estuvo acompañada por el Inspector Departamental de Primaria Miguel de Souza.