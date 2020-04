Sacerdote Gabriel y la laicidad: “El art 5 dice que el estado no tiene religión alguna, no dice que no puede colaborar”

... SHARES

Tras consulta realizada al dr en derecho Felipe Riva para conocer otra fundamentación sobre el tema laicidad tras la salida de San Cono por calles de la ciudad en Florida y la colaboración de recursos materiales y humanos de la Intendencia local, convocamos de nuevo al sacerdote Gabriel González para conocer y profundizar más aún en el tema.

El sacerdote dr en derecho canónico dijo mucho al respecto.

Aquí compartimos parte del contenido en lectura y el audio completo emitido en Rompecabezas con imagenes del santo:

“Esto es lo que utilizaron hace 100 años los estados modernos para crear homogeneidad”

“La diversidad traía problemas por eso se optaba por nivelar, hacer tabla rasa, es decir ser homogéneos, sin diferencias porque lo diferente trae problemas.

Pero ese concepto hoy en día es bastante atrasado, muy perimido, porque hoy en día la clave del siglo XXI es la diversidad.

Nuestras sociedades son plurales y diversas.

Ya no aceptamos la homogeneidad, nosotros queremos ser todos distintos, y que cada uno se manifieste en su diversidad.[MORE...]

“No se puede hablar de laicidad, eso es solo el instrumento, ningún profesional se va a detener a hablar del instrumento, el albañil no pierde el tiempo en hablar de la cuchara porque es un instrumento para su fin que es la construcción”

“Nunca nos entenderíamos hablando de laicidad porque tiene más de un concepto, lo que está en juego es el de la libertad religiosa de los ciudadanos”

“Deberíamos a hablar de que el estado es neutral en materia religiosa, aquí no hay dos interpretaciones, neutralidad significa imparcialidad, no toma partido, el estado tiene que ser neutral, eso entonces es lo que expresa el primer inciso del artículo 5 de la constitución: el estado no sostiene religión alguna, es decir no tiene una confesión determinada”

“A renglón seguido dice que todos los cultos son libres en Uruguay, aquí también deberíamos entrar en un tema conceptual porque hoy el término culto no se usa.

El derecho religioso que es una rama del derecho, aunque en Uruguay no se cultive aunque en todos los países si, ha avanzado mucho como disciplina jurídica y como todo avance hay avance conceptual, por eso lo que hace 100 años se llamaba culto ahora se llama libertad religiosa”

“Debemos hablar de dos formas de entender la neutralidad, neutralidad prescindente o neutralidad de reconocimiento”

“Uruguay ha optado en la práctica por una neutralidad de prescindencia, como tiene que ser neutral en materia religiosa, lo mejor es que la religión no exista en el ámbito público”

“Entonces porque el estado que acepta diversidad en los ciudadanos no acepta diversidad en los ciudadanos de tipo religioso con todo el derecho del mundo a manifestarla?, me dirán pero si la manifiestan, pero en forma privada, entonces digamos que todo el mundo tenga acceso a una enseñanza religiosa en general como fenómeno social o cultural en las escuelas.

Que haya asistencia religiosa con los militares, con la policía, como existe en cualquier país del mundo.

Solo Uruguay y tres o cuatro países en el mundo tienen esto tan cerrado que es propio del siglo XIX.”

“La religión existe en la sociedad y como tal el estado debería regular eso.

No se puede decir no existe si está ahí presente, el estado no puede ignorar eso.

Hablo de las manifestaciones plurales de todas las religiones, desde el catolicismo hasta el budismo”.

“Porque el estado no puede apoyar esas manifestaciones que también son sociales?, como hace cualquier estado en cualquier parte del mundo?

Miren que todos los estados son laicos en occidente, Argentina es un estado laico, no es confesional, es laico a partir de la reforma de 1994 y sin embargo vemos que es un estado que apoya y fomenta las manifestaciones religiosas”.

“Se critica que la Intendencia apoya, que se recorra las calles con una imagen de San Cono, pero resulta que existe una plaza donde está la imagen del santo y es una plaza pública y entonces como es la cuestión, se cae en contradicciones.”

“Cuando yo hablo de enseñar religión en la escuela no estoy hablando de catecismo, hablo de que se hable de religión en general, que no esté proscripto en la escuela al enseñanza de la religión como se enseña cualquier otra disciplina, porque ese ámbito de las creencias y la espiritualidad porque debe quedar afuera de la educación”.

“En Uruguay existe un protocolo de atención religiosa a los presos y hasta donde yo sé las cárceles son públicas, son estatales, se entra en contradicción”.

“Querer esconder la realidad es una mentira, surge por todos lados.”

“Los estados modernos hoy gestionan pluralismos y diversidades”.

“El estado no sostiene ninguna religión en particular, pero colabora con el sostenimiento de todas porque las exonera de impuestos, una colaboración económica, lo mismo hace con la educación privada exonerándola de impuestos, por qué? Porque el estado colabora con aquello que aporta a la sociedad, aquello que considera valioso”.

“Es una investigación que me ha llevado bastantes años y escribí un libro sobre todo esto, el artículo 5 es de transacción, entre los blancos y los colorados en 1917 y el artículo quedó redactado tal como lo querían los blancos, no como querían los colorados”.

“Si hubiese sido como querían los colorados hoy esto sería otra cosa, hoy podríamos estar hablando que la constitución daría a una neutralidad de prescindencia, los colorados querían hacer desparecer la religión.”

“Aunque se ha seguido con esa interpretación batllista excluyente, prescindente, el articulo considerado por los blancos no da lugar a ello.”

“Nadie que denuncie una falta a la laicidad tendrá ninguna sanción porque no hay norma jurídica que lo haga porque la interpretación del artículo 5 no la justifica”

“El articulo 5 dice que el estado no tiene religión alguna, pero en ningún momento dice que el estado tiene que suprimir la religión, en ningún momento dice que el estado no puede colaborar con el fenómeno religioso, es al revés, dice que colabora”.

“Inmediatamente después de la constitución de 1917 (donde se crea el articulo 5) el estado uruguayo que había roto relaciones diplomáticas con el vaticano, las restablece.”

“Cuantos convenios tiene hoy el estado con los distintos grupos religiosos para obras sociales?”

“El estado parece esquizofrénico entonces, en algunas cuestiones tiene una laicidad como entienden muchos totalmente prescindente, pero en otras reconoce totalmente lo religioso.”

“Con este criterio habría que entrar a denunciar al mismo estado entonces por reconocer a la religión asistiendo por ejemplo en las cárceles.”

“Esta concepción en estos tiempos que corren no se sostiene.

Esto necesita una discusión profunda y no debemos quedarnos en la laicidad, es un instrumento muy ambiguo, tenemos que discutir la neutralidad del estado en función de la libertad religiosa de los ciudadanos.”

“Que la libertad religiosa sea un derecho que los ciudadanos puedan ejercer”.

“En cualquier país del mundo uno se casa con la forma que quiera, no existe la forma civil obligatoria y así es reconocido por el estado, es libertad que nuestro estado no contemple el derecho matrimonial de elegir casarme de forma religiosa y solo reconozca la forma en el ámbito civil?”