Comunicado de los usuarios de la salud organizados

Desde el inicio de la pandemia Covid-19 “hemos estado interactuando con las distintas Instituciones involucradas, tratando de contribuir con las acciones que llevan a cabo conjuntamente la Dirección Departamental de Salud, la Dirección del Hospital y la Dirección de la RAP”, admiten en un comunicado de prensa los Usuarios Organizados de Florida, asegurando que han hecho gestiones para: poder retirar medicación crónica en las policlínicas de referencia; evitar congestionamientos; disponer de unidades para distribuir insumos y medicamentos en todo el departamento; buscar accionar integrado y coordinado, para que esta situación de crisis sanitaria no afecte la atención del Usuario, y no se fragmenten los niveles de atención; y difundir diferentes videos, por redes sociales, que Técnicos en Salud Mental de nuestro departamento han elaborado con mensajes de contención, prevención y ayuda social. (Agradecemos enormemente este gesto de dichos profesionales)

Los usuarios organizados ratifican su compromiso “con los Usuarios en general”, considerando que “el aislamiento como prevención”.

Sin embargo, insisten en “POLICLÍNICAS ABIERTAS, con medidas extremas para Personal y Usuarios”.

Además, plantean “buscar una mejor calidad de vida y atención para el desarrollo íntegro del ser humano”.

Para los usuarios “la Salud NO puede postergarse, sino priorizarse, ahora y siempre”.

El comunicado es firmado por Analía Machado, por Usuarios Privados; Sol del Alba Aloy, por Usuarios de ASSE; Mónica Dalto y Silvia Álvarez, por Consultivos de RAP; y María Laura Buela y Cono Silva, por Consultivos del Hospital.