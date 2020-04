Nuestra verdad en el caso de covid 19 en médica de Montevideo que trabaja en Florida

by in Sociales | Comentarios desactivados in Departamentales

Nos han atomizado preguntando si es verdad lo publicado por el colega Alberto Mazza con respecto a la médica que venía a Florida y ahora está recluida en su casa con Covid-19.

No nos molestan tantas preguntas, a decir verdad, nos obligan.

Si no dijimos nada al respecto no es porque no lo supiéramos, era porque entendíamos había un acuerdo tácito de algunos, no todos los colegas, de no brindar información extraoficial que pusiera en riesgo la confianza que debemos transmitir en tiempos complejos para entendernos basados en la hipersensibilidad que naturalmente despierta el estar en riesgo de salud la población toda.

Medida que indudablemente es acompañada por las autoridades para no crear con falsas expectativas un estado de caos y miedo público cuando las noticias no tienen un sustento real y científico.

Nos pusimos de acuerdo en transmitir solamente la voz oficial, máxime que son justamente las autoridades y los académicos quienes saben y en última instancia serán los responsables con el manejo que se hace de esta cuestión.

Esta mañana Alberto Mazza en redes dio a conocer el caso de esta médica y nosotros nos vamos a tomar un momento para escribirles y responder los preguntas que nos realizan vía telefónica, obviamente sin el parte oficial del caso que fue desestimado hoy al informar.

Dicho esto, vamos al hecho en sí.

Es verdad que una médica especialista viene más o menos una vez por semana y atiende en Florida, por lo menos dos medios que nos callamos ante esta situación a la espera de algún dato certero y no de sospecha que fuera comunicado por las autoridades pertinentes, lo sabemos desde el miércoles pasado.

Es verdad que no tuvo contactos con pacientes al utilizar el método de video consulta, es decir a través de la computadora.

Es verdad que también trabaja en el Hospital Vilardebó de Montevideo donde surgió un fuerte foco del SARS cov 19 como se conoce al virus que produce la enfermedad Covid 19 y que pertenece a la familia de los Coronavirus.

El 6 de abril se detectó un caso confirmado en el hospital montevideano y hasta hora no ha parado de crecer, lo que en primera instancia eran 3 sospechosos se ha convertido en casi 100 con más de 22 contagiados de coronavirus y va en aumento.

Desde ese lugar venía la médica a trabajar a Florida, pero dice al colega Mazza la doctora Herrera desde la dirección departamental de salud que en primera instancia el test le había dado negativo y que el segundo test (parece le hicieron 2) le dio positivo.

Tampoco entendemos a la directora departamental de salud el estar brindando fuera de las conferencias los datos que deberían dar oficialmente y no de a uno a los medios, generando esto que ocurre ahora.

Si hay partes o conferencias de las autoridades es para comunicar estas cosas y no generar esta locura que hay ahora.

Parecen no entender.

Esta doctora de Montevideo la semana pasada había estado atendiendo en Florida desarrollando su labor obviamente con varios funcionarios y estado con una médica floridense reunida por espacio de unos 30 minutos.

Desde la dirección departamental de Salud (siempre según Alberto Mazza y su página Florida24) dicen que se han tomado todas las medidas pertinentes para que este caso no pase a mayores y no genere preocupación en la población.

No lo entendemos mucho, y lo decimos con humildad.

Parece que las medidas pertinentes han sido ordenar cuarentena obligatoria a los y las funcionarios y funcionarias, no son dos como se expresa, que estuvieron trabajando o reunidos o cerca de dicha doctora de Montevideo.

Por ejemplo, conocemos el caso de una funcionaria de la salud que está en su hogar recluida junto a su esposo, y así como ella la médica que se reunió también con su esposo y vaya a saber cuántos más teniendo en cuenta la cantidad de personas que estuvieron ese día con ella.

Las medidas de prevención es enviar a esas personas y sus familiares más cercanos en reclusión, sumando que nadie presenta síntomas, bárbaro.

Pero y las decenas de personas, ciudadanos que estuvieron todos estos días con estos funcionarios en su diario vivir?

O cuando no sabían del positivo no fueron hasta el súper o almacén a buscar alimentos?

No habrán visto algún otro familiar que no viva en su hogar?

Yo conozco a una de ellas que entre el contacto con la médica y el aviso que recibió de estar sospechada vio a su padre no menos de 10 veces y mucho rato visi9tandolo en su casa donde justamente su padre está aislado por cuidado especial en población de riesgo.

¿Y amigos y amigas, y gente en la fila de cualquier lado?

Si la médica que venía de Montevideo estaba trabajando en un lugar donde un foco de contagio resultó de enormes características, porque no se le prohibió venir para el cuidado correspondiente de nuestra población?

Ya sé, van a decirme que ya se le había hecho el hisopado y este había dado negativo, bien, la llevo, pero entonces porque le hicieron un segundo test? Porque podía haber fallado el primero?

Y entonces porque no aguardaron el segundo que finalmente dio positivo dejándolo en su casa hasta conocer los resultados finales?

Le hicieron un segundo test, por qué?

¿Porque se sabía era de riesgo su situación?

No a todo el mundo se le hacen dos test, porque se lo hicieron a ella?

Si respondieran porque es médico los salva de culpa aunque los acusa de corporativistas, pero si no es así, si me dicen porque era un factor grande de riesgo debido al alto contagio en el Vilardebó, para que venía a Florida hasta no conocer el segundo resultado?

Si atendía por videoconsulta porque no lo hizo desde Montevideo, desde su computadora y con las historias enviadas online? No venía y no pasábamos por esto.

Por esto a veces no expresamos todo lo que sabemos, porque esto genera y la mayoría de las veces al santo botón, una preocupación entre nuestra gente que no debería ser tal ni pasar de esta forma.

No hay floridenses con síntomas de coronavirus producto del acercamiento a esta doctora.

Que quede claro, son solo sospechosos

Sí están todos en sus hogares por disposición médica para prevenir.

Esto se podría haber prevenido de otra forma.

Nos obligan a salir de esta forma y comunicando así porque no entienden todavía que el hacer periodismo en el interior significa crear confianza entre los que te siguen y a ellos no debemos a la hora de informar.

Continuamos sin ponernos de acuerdo de qué forma hacerlo y caminando al tanteo y ciegas ante un fenómeno que no sabemos cómo tratar por no estar acostumbrados a esto.

Entonces a todo el conocimiento académico hay que agregarle un poco de sentido común para entendernos y poder informar mejor a la población.

Si quedamos en algo debe ser para respetarnos, y con todo esto nos obligan a salir a buscar informantes para luego llamar a las autoridades para que corroboren si es verdad y entrar en un espiral de muchos medios haciendo lo mismo.

Al final el no sentido común para manejarnos más alguna mentirilla que nos tiran termina siendo mucho más peligroso que el Coronavirus en sí.

Fabricio Alvarez.