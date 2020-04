Gobierno – PIT CNT – y nosotros?

... SHARES

El Gobierno y el Pit Cnt enfrentados cuando deberían estar bailando pegaditos.

1- El Pit Cnt solicita a presidencia de la República utilizar la cadena nacional para emitir su mensaje del 1° de mayo a los trabajadores y todos los uruguayos.

Uno de los motivos es la imposibilidad de realizar el masivo acto público debido a las medidas contra el Coronavirus.

2 – El propio presidente de la República dr Luis Lacalle niega la cadena nacional por varios motivos aduciendo que es una herramienta vetusta que no se prestará y quedará solo para cuando se considere necesario comunicar desde el gobierno y solo usarla desde esferas gubernamentales.

También dijo que a las cámaras empresariales tampoco se las prestaría.

3 – El Pit Cnt porctal decisión dice verse obligado a desarrollar el acto y para no aglomeración en un único y masivo, define realizarlo en 4 puntos estratégicos del país.

Aún en tiempos de medidas de no salir a la calle salvo por necesidades esenciales.

La central sindical expresa es consecuencia de negación y necesitan dar su mensaje en tan importante e histórica fecha.